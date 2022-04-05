İnşaattan hırsızlık şüphelileri JASAT dedektiflerinden kaçamadı - Son Dakika
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İnşaattan hırsızlık şüphelileri JASAT dedektiflerinden kaçamadı

05.04.2022 15:51
İnşaattan hırsızlık şüphelileri JASAT dedektiflerinden kaçamadı

Aksaray'da inşaattan kablo ve çeşitli elektrikli hırdavat malzemesi çalan 2 hırsız JASAT dedektiflerinin çalışması sonucu çaldıkları malzemeler ile yakalandı.

Aksaray'da inşaattan kablo ve çeşitli elektrikli hırdavat malzemesi çalan 2 hırsız JASAT dedektiflerinin çalışması sonucu çaldıkları malzemeler ile yakalandı.

Olay, Aksaray'ın merkeze bağlı Taşpınar Beldesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, organize sanayi bölgesinde bulunan inşaatından hırsızlık yapıldığına dair jandarmaya müracaatta bulunan Cevat A. (36), birçok malzemesinin çalındığını bildirdi. Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçti. Olay yerinde titiz ve ısrarlı bir çalışma yapan JASAT, olay günü bir aracın mal yüklediğini ve aracın plakasını tespit etti. Bunun üzerine araç sahibinin peşine düşen jandarma ekipleri araç sahibi olan S.K. (20) isimli şahsı evine düzenlediği operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli burada yapılan sorgulamasında hırsızlık yaptıklarını itiraf ederek yanında O.B. (25) isimli şahsın da olduğunu ve çalınan malzemelerin onda olduğunu söyledi. Bunun üzerine hemen harekete geçen jandarma ekipleri diğer şahsında evine operasyon yaparak şahsı çalıntı tüm malzemelerle birlikte yakaladı.

Şüpheliler Aksaray Adliyesine sevk edilirken çalınan malzemeler eksiksiz olarak sahibine teslim edildi. İnşaat sahibi jandarma ekiplerine teşekkür etti. - AKSARAY

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Jandarma ekiplerinin şüphesi hırsızı ele verdi Jandarma ekiplerinin şüphesi hırsızı ele verdi

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Aksaray, JASAT, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İnşaattan hırsızlık şüphelileri JASAT dedektiflerinden kaçamadı - Son Dakika


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