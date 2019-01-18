Son Dakika Haberleri: İnşaattan Hırsızlık Zanlısı Polise Teslim Oldu

İnşaattan Hırsızlık Zanlısı Polise Teslim Oldu

48 dakika önce

Samsun'da inşaattan hırsızlık yaptığı iddia edilen bir kişi polise teslim oldu.

İnşaattan Hırsızlık Zanlısı Polise Teslim Oldu, System.String[]
Samsun'da inşaattan hırsızlık yaptığı iddia edilen bir kişi polise teslim oldu.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesinde meydana geldi. Edinilen ilgiye göre, inşaat halindeki binadan hırsızlık yaptığı iddia edilen H.T., polisin kendisini aradığını öğrenince Denizevleri Polis Merkezine giderek teslim odu. Polisteki sorgusu tamamlanan H.T., Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren H.T. serbest bırakıldı. Olayla ilgili dün bir kişinin aynı hırsızlık olayından tutuklandığı öğrenildi. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 09:06 Kaynak: İHA

Atakum, Samsun, 3. Sayfa
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