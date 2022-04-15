İnşaattan iskele demiri çalan 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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İnşaattan iskele demiri çalan 2 kişi yakalandı

15.04.2022 12:46

KONYA'da bir inşaattan iskele demiri çalan Nihat D. ve Ahmet Fatih E., polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

KONYA'da bir inşaattan iskele demiri çalan Nihat D. ve Ahmet Fatih E., polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Meram ilçesi Harmancık Mahallesi Övgü Sokak'ta meydana geldi. Nihat D. ve Ahmet Fatih E., bir inşaattaki demir iskeleleri araca yüklemeye başladı. Bu sırada şüphelileri takip eden İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 2 kişiyi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyet müdürlüğüne götürüldü.


İnşaattan iskele demiri çalan 2 kişi yakalandı
İnşaattan iskele demiri çalan 2 kişi yakalandı
İnşaattan iskele demiri çalan 2 kişi yakalandı
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Ahmet Fatih, Hisarcık, Meram, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İnşaattan iskele demiri çalan 2 kişi yakalandı - Son Dakika


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