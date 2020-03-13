İnşaattan kablo çalan hırsız tutuklandı - Son Dakika

Antalya'da bir inşaattan elektrik kablosu çaldığı tespit edilen şahıs, yakalanarak tutuklandı.



10 Mart Salı günü Bahçelievler Mahallesinde bir inşaatta meydana gelen kablo hırsızlığı olayının şüphelisi Manavgat Emniyet müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Hırsızlık olayının ardından inşaat çevresinde incelemelerde bulunan Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şahsın inşaata gelerek kendisini klimacı olarak tanıttığını, takılacak klimalarla ilgili çalışma yapacağını söylediği, çalışanların işlerine yoğunlaşmasının ardından rulo halindeki 100 metrelik elektrik kablosunu alarak inşaattan ayrıldığını belirledi. İnşaatın yakınında bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlık olayını gerçekleştiren kişinin S.S. olduğunu belirledi.



Yakalanarak gözaltına alınan S.S., emniyetteki işlemlerin ardından Manavgat Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak Alanya cezaevine teslim edildi. - ANTALYA