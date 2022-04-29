İnşaattan kablo hırsızlığına 2 gözaltı - Son Dakika
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İnşaattan kablo hırsızlığına 2 gözaltı

29.04.2022 13:47
İnşaattan kablo hırsızlığına 2 gözaltı

Samsun'da inşaatlardan kablo çaldığı iddia edilen 2 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Samsun'da inşaatlardan kablo çaldığı iddia edilen 2 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A.'ya ait inşaattan kablolar çalındı. İnşaat sahibi polise şikayete bulundu. Olayla ilgili M.A. ve H.S., Denizevleri Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Polisteki sorguları tamamlanan 2 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

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Samsun, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İnşaattan kablo hırsızlığına 2 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İnşaattan kablo hırsızlığına 2 gözaltı - Son Dakika
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