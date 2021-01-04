İnşaattan kereste çalarken yakalandılar - Son Dakika

İnşaattan kereste çalarken yakalandılar
04.01.2021 16:05
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yapım çalışmaları devam eden bir inşaattaki keresteleri çalan şüpheliler suçüstü yakalandılar.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yapım çalışmaları devam eden bir inşaattaki keresteleri çalan şüpheliler suçüstü yakalandılar.
Edinilen bilgiye göre, 4 Eylül Mahallesinde yapımı devam eden inşaatta bulunan 67 adet keresteyi alarak kendi araçlarına yükleyen şüpheliler İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandılar. Gözaltına alınan şüpheliler C.N. ve S.N. sağlık kontrolünden geçirilerek İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Burada ifadeleri alınan şüpheliler daha sonra işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. - BİLECİK
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