Son Dakika Haberleri: İnşaattan Malzeme Çalan 3 Kişi Tutuklandı

İnşaattan Malzeme Çalan 3 Kişi Tutuklandı

46 dakika önce

Ankara'da bir inşaattan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

İnşaattan Malzeme Çalan 3 Kişi Tutuklandı, System.String[]
Ankara'da bir inşaattan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Altındağ'da bir inşaattan 30 bin lira değerinde çeşitli yapı ve su tesisatı malzemelerinin çalınmasıyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

İnşaatın çevresindeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, H.A, H.B, E.T ve hırsızlık malzemelerini satın alan Y.Ş. ile Y.S'yi yakaladı.

Yapılan aramalar sonucunda hırsızların çaldığı 231 paket fayans, 14 vana ve 16 adet 50 santim uzunluğunda boru inşaat sahiplerine teslim edildi.

Şüphelilerden H.A'nın 18, H.B'nin 13, E.T'nin 8 ve Y.S'nin de 3 suç kaydının olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerden Y.Ş. ile Y.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken H.A, H.B. ve E.T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 07:18 Kaynak: AA

Altındağ, Ankara, Güncel
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