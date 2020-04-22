İnşaattan malzeme çalan hırsızlar yakalandı - Son Dakika

Malatya il Emniyet Müdürlüğü 'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde bir inşaattan malzeme çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.Yapılan çalışmalar neticesinde hırsızlık olayını gerçekleştiren 2 şüphelinin kimlikleri tespit edilirken, şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Malatya 'da bir inşaattan malzeme çalan 2 şahıs polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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