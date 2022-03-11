İnşaattan uzatma kablolarını çalan şüpheliler yakalandı - Son Dakika
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İnşaattan uzatma kablolarını çalan şüpheliler yakalandı

11.03.2022 20:00
İnşaattan uzatma kablolarını çalan şüpheliler yakalandı

Düzce'de inşaattan uzatma kablo hırsızlığı hakkında inceleme başlatan polis ekipleri, konuya ilişkin 2 kişiyi gözaltına aldı.

Düzce'de inşaattan uzatma kablo hırsızlığı hakkında inceleme başlatan polis ekipleri, konuya ilişkin 2 kişiyi gözaltına aldı.

Alınan bilgiye göre, 6 Mart 2022 tarihinde gece saatlerinde Merkeze bağlı Körpeçler Mahallesi'nde bulunan inşaattan hırsızlık yapıldı. Mahalle sakinlerinin durumu polise bildirmesinin ardından, olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Gasp Büro Amirliği ekipleri inşaatta bulunan uzatma kablolarını çalan E.K., İ.A. isimli şahısları tespit ederek yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilecek. - DÜZCE

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9 ayrı suçtan kaydı bulunan şüpheli hırsızlık suçundan yakalandı 9 ayrı suçtan kaydı bulunan şüpheli hırsızlık suçundan yakalandı Düzce'de birçok hırsızlık olayına karışan şüpheli tutuklandı Düzce'de birçok hırsızlık olayına karışan şüpheli tutuklandı

Hırsızlık, Polis, Düzce, Mart, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İnşaattan uzatma kablolarını çalan şüpheliler yakalandı - Son Dakika


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