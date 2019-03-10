İnşallah 31 Mart Akşamı Hep Birlikte Başaracağız"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Bize düşen bu 20 günde artık gitmedik yer, sıkılmadık el, konuşmadık bir yurttaş bırakmayacağız. Biz hep beraber olmazsak, birlikte olmazsak başaramayız. İnşallah 31 Mart akşamı hep birlikte başaracağız." dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Bize düşen bu 20 günde artık gitmedik yer, sıkılmadık el, konuşmadık bir yurttaş bırakmayacağız. Biz hep beraber olmazsak, birlikte olmazsak başaramayız. İnşallah 31 Mart akşamı hep birlikte başaracağız." dedi.



Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Adıgüzel, Ordu Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda projelerini tanıttı.



Programda konuşan Torun, bu seçimde seçmenlerin 16-17 yıldır ülkeyi yöneten iktidara uyarıda bulunacağını savunarak, "Bunu gittiğimiz her yerde görüyoruz ve tespit ediyoruz." ifadesini kullandı.



Meydanlarda ayrıştırıcı bir dil kullanıldığını ileri süren Torun, şöyle devam etti:



"Kendisi gibi düşünmeyen, kendisine muhalefet eden, herkesi bir şekilde belli bir kalıba sokan bir yönetimle karşı karşıyayız. Ne yaparsa yapsınlar, ne söylerse söylesinler asla ve asla bu tuzağa düşmeyeceğiz. Biz bu ülkeyi seviyoruz, bu ülkenin insanlarını seviyoruz. Biz kesinlikle ayrışmayacağız. Birileri Türkiye'nin önüne beka sorununu attı. Beka sorunu varsa kendileri için var. Bu ülkenin sorunu ekmek sorunu, bu ülkenin sorunu aş, iş sorunu. Bu ülkenin sorunu gelecek sorunu."



Torun, Türkiye'nin yerel seçim arefesinde olduğunu anımsatarak, "Sonuçta bu seçimde bir muhtar seçeceğiz, belediye meclis üyeleri, il genel meclisi üyeleri seçeceğiz ve belediye başkanları seçeceğiz. Amacımız yerelde bizi yönetecek, bizim sorunlarımızı çözecek, yolumuzla suyumuzla ilgilenecek ve hizmetler üretecek yerel yöneticiler seçeceğiz ama ülkeyi öyle bir noktaya getirdiler, öyle bir atmosfere soktular ki ya beka sorunu var diyorlar ya da kendilerini ortaya koyuyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar bu gerçeği değiştiremeyecekler. Milletimiz artık her şeyin farkında. Hangi göze bakarsak, hangi eli tutarsak o kararlılığı ve tutarlılığı görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Seçime 20 gün kaldığına işaret eden Torun, "Bize düşen bu 20 günde artık gitmedik yer, sıkılmadık el, konuşmadık bir yurttaş bırakmayacağız. Biz hep beraber olmazsak, birlikte olmazsak başaramayız. İnşallah 31 Mart akşamı hep birlikte başaracağız." diye konuştu.



Seyit Torun, bu ülkenin değerlerine inandığını kaydederek, "Geçmişte başardık, bugünde başaracağız. Yeter ki inanalım ve hep birlikte olalım. Emin olun başarmamamız için hiçbir neden yok." dedi.

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