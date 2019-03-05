Son Dakika Haberleri: İnşallah Eskisinden Güçlü Bir Şekilde Döneceğim"

İnşallah Eskisinden Güçlü Bir Şekilde Döneceğim"

52 dakika önce

Galatasaray'ın Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne, sahaya en iyi performansını yansıtamadığını belirterek, "İnşallah eskisinden güçlü bir şekilde döneceğim." ifadelerini kullandı.

İnşallah Eskisinden Güçlü Bir Şekilde Döneceğim
Galatasaray'ın Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne, sahaya en iyi performansını yansıtamadığını belirterek, "İnşallah eskisinden güçlü bir şekilde döneceğim." ifadelerini kullandı.

Devre arasında Kasımpaşa'dan 10 milyon avro bonservis bedeliyle transfer edilen ve sarı-kırmızılı takımla çıktığı 5 resmi maçta bir gol atabilen Senegalli futbolcu, kendisine yönelik eleştirilere sosyal medya hesabından cevap verdi.

Mbaye Diagne, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sahaya en iyi halimi yansıtamadım. Eleştiri herkes için iyidir ancak ben başımı dik tutuyorum. Allah'a şükür kendime güveniyorum. İnşallah eskisinden güçlü bir şekilde döneceğim." şeklinde görüş belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 06:05 Kaynak: AA

Galatasaray, Mbaye Diagne, Spor
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