İnşallah kelimesi Almanca sözlüğe girdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İnşallah kelimesi Almanca sözlüğe girdi - Son Dakika

İnşallah kelimesi Almanca sözlüğe girdi

6 saat önce

Müslümanlar tarafından günlük hayatta çok sık kullanılan "inşallah" kelimesi Almanca sözlüğe girdi.

İnşallah kelimesi Almanca sözlüğe girdi, System.String[]

Müslümanlar tarafından günlük hayatta çok sık kullanılan "inşallah" kelimesi Almanca sözlüğe girdi.

Almanya'nın en önemli sözlüğü kabul edilen, ülkede imla klavuzu ve sözlük konusunda söz sahibi olan Duden'in internet sitesinde "inşallah" kelimesinin Almancası "inschallah" olarak verildi.

Sözlükte kelimenin anlamı "Allah isterse" olarak yer aldı.

Kelimenin Arapça kökenli olduğu ve Müslümanlar arasında çok sık kullanıldığı vurgulandı.

İnşallah sözünün Duden'in yeni çıkaracağı basılı sözlükte yer alıp almayacağı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.

Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 12:20 Kaynak: AA
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