Son Dakika Haberleri: İnşallah Terör Şebekelerinin Tükendiği Bir Yıl Olacak"

İnşallah Terör Şebekelerinin Tükendiği Bir Yıl Olacak"

1 saat önce

Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, "İnşallah 2019 yılı, 'tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet' hedefimizden bizi uzaklaştırmak isteyen terör şebekelerinin tükendiği ve tamamen ortadan yok olduğu bir yıl olacak.

İnşallah Terör Şebekelerinin Tükendiği Bir Yıl Olacak
Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, "İnşallah 2019 yılı, 'tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet' hedefimizden bizi uzaklaştırmak isteyen terör şebekelerinin tükendiği ve tamamen ortadan yok olduğu bir yıl olacak." ifadelerini kullandı.

Toruntay, yayımladığı yeni yıl mesajında, 2019'un aziz millete ve bütün insanlığa hayırlar getirmesi temennisinde bulunarak, şunları kaydetti:

"Her yeni başlangıç gibi 2019'da dünyada ve ülkemizde siyasi, sosyal, ekonomik belirsizliklerin meydana getirdiği risklerin ortadan kalkmasını, her alanda iyileşmelerin artarak devam etmesini diliyorum. İnşallah 2019 yılı, 'tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet' hedefimizden bizi uzaklaştırmak isteyen terör şebekelerinin tükendiği ve tamamen ortadan yok olduğu bir yıl olacaktır."

Çalışma hayatı açısında 2018'in oldukça verimli geçtiğini vurgulayan Toruntay, "Talebimiz KİT'ler ve bağlı ortaklıklarında taşeron olarak çalışan işçilere kadrolarının verilmesi. Yeni yılda ayrıca kiralık araç şoförü olarak çalışan emekçilerimizin de mağduriyetlerinin giderilip, iş barışının hakim kılınması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 05:10 Kaynak: AA

Mustafa Toruntay, Güncel
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