İnsan 7/24 veri üreten bir canlıya dönüşüyor - Son Dakika

İnsan 7/24 veri üreten bir canlıya dönüşüyor

İnsan derisinin altına çip takılması projesi ve göze takılabilen kontak lensler ile birlikte insan biyolojisi sürekli veri üreten bir yapıya dönüşmeye başlıyor.

İnsan 7/24 veri üreten bir canlıya dönüşüyor, System.String[]

İnsan derisinin altına çip takılması projesi ve göze takılabilen kontak lensler ile birlikte insan biyolojisi sürekli veri üreten bir yapıya dönüşmeye başlıyor.

İTÜ Bilgi İşler Daire Başkanlığı'nda yer alan bilgiye göre, Amerikan Federal Hükümeti Savunma Bakanlığı'nın araştırma ve geliştirme kolu olan "Savunma İleri Düzey Araştırma Projeleri Kurumu"na (DARPA - Defense Advanced Research Project Agency) geliştirdiği proje olan ARPANET'le başladığı kabul edilen internet, ilk zamanlarda askeri araştırma projeleri için tasarlandı.

Kişisel bilgisayarların ortaya çıkması ile sadece kurumlar arasında kullanılan ARPANET artık, vatandaşların da kullanabildiği bir hale geldi. İlk zamanlar oldukça kısıtlı bir kullanım alanına sahip olan internet, bugün özel kullanımdan ticarete, günlük haberleşmeden eğitime kadar pek çok alanda en çok kullanılan iletişim aracı haline geldi.

Akıllı telefonların da sahneye çıkması ile artık günün her anında internete bağlanabilen kullanıcılar aynı zamanda 7/24 veri üretir hale geldiler. Yapay zeka sistemlerinin de gelişmesi kişilerin internette yaptığı aramalar, alışveriş geçmişleri, sağlık durumları gibi pek çok bilgi akıllı sistemler aracılığıyla internetten toplanarak işlenebilir hale dönüştü.

Veri analiz kuruluşu Statista'nın verilerine göre, dünyadaki tüm kullanıcıların ürettiği senelik veri miktarı 2010 yılında 2 zettabyte (2,000,000,000,000 GB) iken, 2018 yılında 33 zettabyte veri üretildi. Nesnelerin interneti gibi teknolojilerin etkisiyle, yakın gelecekte hayatımızdaki çoğu cihazın internete bağlı olacağı ve buna bağlı olarak üretilen veri miktarının 2025 yılında 175 zettabyte'a ulaşması tahmin ediliyor. Daha çarpıcı bir ifadeyle son 2 senede üretilen veri miktarı, insanlığın başlangıcından itibaren toplanmış veriden daha fazla.

Verinin öneminin her geçen gün artması ile birlikte teknoloji şirketlerinin de değerleri doğru orantılı olarak artmaya devam ediyor. "2019'da Piyasa Değerine Göre En Büyük 100 Şirket" raporuna göre en değerli 10 şirketten 7'sini dijital teknoloji üzerine yoğunlaşan şirketler oluşturuyor.

Teknoloji şirketleri daha fazla veri elde etmek ve etkilerini artırmak için ise yeni teknolojik cihazlara yatırım yapmaya devam ediyor. Son yıllarda kullanılırlığı giderek artan akıllı saatler, kişilerin uyku düzenlerinden kalp atış ritimlerine kadar pek çok biyolojik durumu veriye dönüştürebiliyor.

Gelecekte insan beynine yerleştirilecek çipler ve göze takılabilen ve video kaydı ve fotoğraf çekip kaydedebileceği iddia edilen kontak lensler ve ile insanın her hareketinin veriye dönüştürüleceği bir geleceğin de kapısı açılıyor.

"Şimdiye kadar kendimize sakladığımız kişisel bilgilerimizi hiç tanımadığımız büyük şirketlere kiralamayı kabul etmiş durumdayız"

İstanbul Medipol Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Berrin Kalsın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, verilerin geçtiğimiz yıllarda sıklıkla tartışılan konulardan bir tanesi olduğunu söyledi. Sosyal medyada ve dijital medya ortamlarında bıraktığımız ayak izlerinin büyük teknoloji şirketlerine ciddi miktarda veri sağladığına dikkati çeken Kalsın şunları söyledi:

"Gittiğimiz mekanlardan aldığımız uçak biletine kadar her türlü bilgiye erişen ve bunu depolayan bir sistemle karşı karşıyayız. Bu durum özellikle ürün/hizmet satışlarında yani dijital pazarlamada başvurulan bir yöntem. Firmalar bu sayede istenilen hedef kitleye rahatlıkla ulaşabiliyor. Anlık mesajlaşmalarımızı, kişiselleştirilmiş haber kaynaklarımızı ve tek tıklamayla alışveriş yapmamızı sağlamak adına farkında olmadan, şimdiye kadar kendimize sakladığımız kişisel bilgilerimizi hiç tanımadığımız büyük şirketlere kiralamayı kabul etmiş durumdayız ve bugün dünya genelinde birçok internet kullanıcısı bilgisi dahilinde veya bilmeden bu ortamların karanlık yüzüne maruz kalıyor.

Özellikle sosyal medya platformları çok sayıda kullanıcının eş zamanlı etkileşime girerek veri oluşturmasıyla gündeme geliyor. Fakat diğer taraftan bu verilerin kişisel ve mahrem bir nitelik taşımasıyla birlikte büyük bir soru işareti beliriyor. Sonuç olarak büyük veri kaynağı olan sosyal medya platformlarının bu amaçla kullanılmasından dolayı birçok etik problemlerle karşı karşıya kalınıyor."

"Geliştirilen çiple birlikte insan beyniyle bilgisayar arasında doğrudan arayüz oluşturulması hedefleniyor"

Günümüz dünyasında her geçen gün yeni bir teknolojik gelişmeyle karşı karşıya kaldığımıza vurgu yapan Kalsın, sözlerine şöyle devam etti:

"Her seferinde şaşırıp 'Bundan daha fazla ne olabilir ki?' dediğimiz birçok gelişme çok kısa bir zamanda 'eski' olarak nitelendirilebiliyor. Geçtiğimiz günlerde Elon Musk'ın, nöroteknoloji şirketi Neuralink'in önümüzdeki yıl insan beynine yapay zeka çipi yerleştirebileceğini açıklaması üzerine konuyla ilgili tartışmalar gündeme geldi. Geliştirilen çiple birlikte insan beyniyle bilgisayar arasında doğrudan arayüz oluşturulması hedefleniyor. Bu çalışmaların her ne kadar insanların sağlığına yönelik tehditlerin ortadan kaldırılması için geliştirildiği söylense de aslında birçok yönüyle düşündürücü gelişmeler olduğunu söyleyebilirim.

Böylesi bir durumda dijital gözetim olgusunun veya diğer bir tanımlamayla 'dikizleme kapitalizminin' tüm gücüyle devreye gireceğini tahmin etmek hiçte zor değil. İnsanlığın yararına olarak lanse edilen birçok gelişmenin ortaya çıkmasıyla meydana gelen sıkıntıların neler olabileceğini az çok deneyimledik. Bugün en masumane niyetle geliştiren sosyal medya platformlarının bile nasıl bir dünya yarattığını gördük. İlk başlarda sevdikleriyle iletişim haline olma, sosyalleşme amacıyla geliştiren bu ortamlara bugün baktığımızda bambaşka bir dünya doğurduğunu görüyoruz. Dolayısıyla insanı robotik bir varlık haline getirme çabalarının insanlığın hayrına mı yoksa zararına mı olacağı tartışması tüm boyutlarıyla ele alınması gereken bir konudur."

İstanbul Teknik Üniversitesi, Teknoloji, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2020 11:05 Kaynak: AA

Son Dakika Teknoloji İnsan 7/24 veri üreten bir canlıya dönüşüyor - Son Dakika

Son Dakika

Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı "New York'un yarısıyla yattım" demişti! Bebeğini emzirirken poz verdi Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın yeni sevgilisiyle olan fotoğrafını beğendi Acun Ilıcalı, uyarılara gülerek cevap veren Yunus Emre'ye sert çıktı: Böyle bir yarışmacıyı yarışmada görmek istemiyorum Program sunucusu By Kuş'tan Almanya'da Türk bayrağı resminin üzerinde kumar oynama skandalına tepki Müge Anlı oyuncu Sumru Yavrucuk'un köpeğini bulmak için harekete geçti Koronavirüs kapan çalışanı işten çıkardığı ileri sürülen Şahan Gökbakar, iddiaları yalanladı Kenan Doğulu, doğum gününü kutlayan eşi Beren Saat'in paylaşımını ne beğendi ne de yorum yaptı Şahan Gökbakar, güvenlik görevlisini koronavirüslü diye işten mi çıkardı? ABD'deki protestolara katılan ünlü şarkıcı, plastik mermiyle vuruldu Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı, İstanbul'dan uzaklaşmaya karar verdi Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan'la olan fotoğrafını paylaştı: Hep baş başa verelim biz seninle Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti Kenan Doğulu'nun yeni yaşını "Beceremediğimiz evlilik olsun" diyerek kutlayan Beren Saat'e tepki yağdı: Seviyor musun sövüyor musun belli değil
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemindeki Nuri Şahin, sezonu kapattı Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemindeki Nuri Şahin, sezonu kapattı         
17:59
48 gün sonra açılan Meclis'te bekçilerin maaş artışı ve yeni yetkileri ele alındı 48 gün sonra açılan Meclis'te bekçilerin maaş artışı ve yeni yetkileri ele alındı         
17:40
Sağanak yağış sonrası İstanbul'un bazı caddeleri dereye döndü Sağanak yağış sonrası İstanbul'un bazı caddeleri dereye döndü         
17:34
Beşiktaş'ın evi Vodafone Arena, dünyanın en ateşli 7. stadı seçildi Beşiktaş'ın evi Vodafone Arena, dünyanın en ateşli 7. stadı seçildi         
17:27
Kadınların etek altı fotoğraflarını çekip, Rus sitesinde yayınlayan sapık yakalandı Kadınların etek altı fotoğraflarını çekip, Rus sitesinde yayınlayan sapık yakalandı         
17:01
Porto, Beşiktaş'ın gündemindeki Aboubakar'ı satış listesine koydu Porto, Beşiktaş'ın gündemindeki Aboubakar'ı satış listesine koydu         
16:50
Üzüm yaprağı, meyvesinden 10 kat daha fazla kazandırıyor Üzüm yaprağı, meyvesinden 10 kat daha fazla kazandırıyor         
16:47
Oğlunu kurtarmak için sulama kanalına atlayan baba boğuldu Oğlunu kurtarmak için sulama kanalına atlayan baba boğuldu         
16:36
Alaattin Çakıcı, MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti Alaattin Çakıcı, MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti         
16:32
ABD'deki protestolarda, Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı sokağa indi ABD'deki protestolarda, Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı sokağa indi         
16:20
Vali'nin uyarısına rağmen maske takmayan genç, sigara içmeye devam etti Vali'nin uyarısına rağmen maske takmayan genç, sigara içmeye devam etti         
16:20
Arnavutköy'de semt pazarını su bastı Arnavutköy'de semt pazarını su bastı         
16:18
Toplantı sırasında kameranın kapalı olduğunu zanneden 66 yaşındaki senatör, çırılçıplak kaldı Toplantı sırasında kameranın kapalı olduğunu zanneden 66 yaşındaki senatör, çırılçıplak kaldı         
16:18
ABD'den sonra şimdi de Avustralya! Polis 17 yaşındaki siyahi genci tekmeleyerek gözaltına aldı ABD'den sonra şimdi de Avustralya! Polis 17 yaşındaki siyahi genci tekmeleyerek gözaltına aldı         
16:17
ABD'de göstericilere müdahale eden polisin attığı ses bombası canlı yayında kadın muhabire isabet etti ABD'de göstericilere müdahale eden polisin attığı ses bombası canlı yayında kadın muhabire isabet etti         
16:14
Bodrum'da mermer tozunu Bodrum'da mermer tozunu "beyaz kum" diye serecek olan 5 yıldızlı otele 345 bin lira ceza kesildi         
16:10
Meclis'te 48 gün sonra maskeli oturum! CHP'li vekillerin farklılığı dikkat çekti Meclis'te 48 gün sonra maskeli oturum! CHP'li vekillerin farklılığı dikkat çekti         
15:52
Koronavirüs kapan çalışanı işten çıkardığı ileri sürülen Şahan Gökbakar, iddiaları yalanladı Koronavirüs kapan çalışanı işten çıkardığı ileri sürülen Şahan Gökbakar, iddiaları yalanladı         
15:52
Kapatılan Ulusal Parti'nin lideri Semih Tufan Gülaltay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten tutuklandı Kapatılan Ulusal Parti'nin lideri Semih Tufan Gülaltay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten tutuklandı         
15:49
Adana'da Vefa Destek Grubu'na saldırdığı iddia edilen CHP'li Eren Yıldırım tahliye edildi Adana'da Vefa Destek Grubu'na saldırdığı iddia edilen CHP'li Eren Yıldırım tahliye edildi         
15:40
Yarı çıplak yola atlayan kadın kazaya sebep oldu! Kendisini kurtaran polis ekiplerine zorluk çıkardı Yarı çıplak yola atlayan kadın kazaya sebep oldu! Kendisini kurtaran polis ekiplerine zorluk çıkardı         
15:40
Napoli Teknik Direktörü Gattuso'nun kardeşi Francesca hayatını kaybetti Napoli Teknik Direktörü Gattuso'nun kardeşi Francesca hayatını kaybetti         
15:39
Müge Anlı oyuncu Sumru Yavrucuk'un köpeğini bulmak için harekete geçti Müge Anlı oyuncu Sumru Yavrucuk'un köpeğini bulmak için harekete geçti         
15:34
WhatsApp'ta kullanıcıların şikayetçi olduğu sorun ortadan kalktı! Yeni özellik herkesin işine yarayacak WhatsApp'ta kullanıcıların şikayetçi olduğu sorun ortadan kalktı! Yeni özellik herkesin işine yarayacak         
15:34
Ehliyetsiz drift atan 18 yaş altı alkollü gence, bindiği aracın fiyatından daha fazla ceza kesildi Ehliyetsiz drift atan 18 yaş altı alkollü gence, bindiği aracın fiyatından daha fazla ceza kesildi         
15:23
Kadın yolcuyu yere yatırıp boğazını sıkan taksi şoförünün lisansı iptal edildi Kadın yolcuyu yere yatırıp boğazını sıkan taksi şoförünün lisansı iptal edildi         
15:22
Ilgaz Dağı'nda Haziran ayının ilk günlerinde kar yağdı Ilgaz Dağı'nda Haziran ayının ilk günlerinde kar yağdı         
15:13
Turizm cenneti Bodrum'da şezlongların günlük kirası, ortalama bir evin aylık kirasından daha yüksek Turizm cenneti Bodrum'da şezlongların günlük kirası, ortalama bir evin aylık kirasından daha yüksek         
15:04
Ukraynalı turistler 1 Temmuz'dan itibaren Türkiye'ye gelecek Ukraynalı turistler 1 Temmuz'dan itibaren Türkiye'ye gelecek         
15:02
ABD'de giderek ülkeye yayılan eylemler, ikinci korona dalgasını tetikleyebilir ABD'de giderek ülkeye yayılan eylemler, ikinci korona dalgasını tetikleyebilir         
14:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2020 18:05:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İnsan 7/24 veri üreten bir canlıya dönüşüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]