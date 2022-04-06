İnsan akciğerinde ilk kez mikroplastiğe rastlandı - Son Dakika
Üye Girişi

İnsan akciğerinde ilk kez mikroplastiğe rastlandı

06.04.2022 16:12
İnsan akciğerinde ilk kez mikroplastiğe rastlandı

Yapılan bir araştırmada, ilk kez bir insanın akciğerinde mikroplastik partikül tespit edildi.

Yapılan bir araştırmada, ilk kez bir insanın akciğerinde mikroplastik partikül tespit edildi.

Guardian'ın haberine göre, Hull Üniversitesi ve Hull York Tıp Fakültesinden araştırmacılar, 13 hastanın akciğerinden doku örnekleri alarak çalışma yürüttü.

Bilim insanları, 13 hastanın 11'inin akciğer derinliklerinde, insan sağlığını tehdit eden 39 mikroplastik partiküle rastlandığını açıkladı.

Çalışmada, akciğerlerde en sık görülen bileşenin plastik ambalajlarda ve şişelerde kullanılan polipropilen olduğu ifade edildi.

Araştırmanın baş yazarlarından Laura Sadofsky, "Daha önce bir kadavrada mikroplastik bileşeni tespit edilmişti ancak bu çalışma ilk kez bir kişinin akciğerinde mikroplastik partikül tespit edildiğini gösteriyor." dedi.

Uzmanlar, insanların mikroplastik kirliliğine maruz kalmasının kaçınılmaz hale geldiğine işaret ederek sonuçların endişe verici olduğunu belirtti.

Çalışmanın ayrıntıları, Science of the Total Environment dergisinde yayımlandı.

Mart ayında yapılan bir çalışmada ise insan kanında ilk defa mikroplastiklere rastlandığı bildirilmişti.

YORUMLAR
500
Mikroplastik, insan kanından sonra bu kez de akciğerde tespit edildi Mikroplastik, insan kanından sonra bu kez de akciğerde tespit edildi Japonya'da yeni virüs paniği: Kuş gribine ilk kez bir memelide rastlandı Japonya'da yeni virüs paniği: Kuş gribine ilk kez bir memelide rastlandı Uzmanlardan dünyada mikroplastik kirlenme artıyor uyarısı Uzmanlardan dünyada mikroplastik kirlenme artıyor uyarısı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İnsan akciğerinde ilk kez mikroplastiğe rastlandı - Son Dakika


Son Dakika
16:11 Eski Rusya Devlet Başkanı Medyedev açıkladı: Putin'in hedefi yeni bir Rus İmparatorluğu kurmak!
16:07 Üniversite öğrencisinden haber alınamıyordu: Ormanda ölüsü bulundu
15:58 Kinder Sürpriz Avrupa'da paniğe neden oldu! Firma Türkiye için açıklama yaptı: Tehlike yok!
15:52 Futbolseverleri şaşkına çeviren olay! Maçların 100 dakika oynanması bekleniyor
15:31 Görüntü Buça'dan: 82 yaşındaki babasının cesedini yol kenarında buldu
15:28 Oğlum dizisinde bu akşam neler olacak? Otopsi raporundan çıkan ayrıntı ne?
15:27 Samsun'da fıkra gibi olay! Kepçe operatörü, adresi karıştırınca yanlış bina yıkıldı
15:22 Aynur Aydın, Yeşim Salkım'a "hayvanlardan özür dile" dedi! Salkım'ın yanıtı olay oldu: Sen de beraber olduğun evli adamın karısından özür dile
15:10 Savaşı iki ay önceden bilen Rus milliyetçisi Jirinovski yaşamını yitirdi
15:01 Saadet lideri Karamollaoğlu: İnsanlar sahurda sofraya ne koyacağını, iftarı neyle açacaklarını düşünüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2022 16:19:33. #1.11#
SON DAKİKA: İnsan akciğerinde ilk kez mikroplastiğe rastlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement