Son Dakika Haberleri: İnsan Anatomisi Sanatseverleri Bekliyor

İnsan Anatomisi Sanatseverleri Bekliyor

48 dakika önce

İNSAN anatomisinin tekstil ve kağıt malzemelerle yeniden biçimlendirildiği sanatçı Heval Tonger Yazıcı'nın 'AnatoMia' adlı sergisi, Trump Art Gallery'de sanatseverlerle buluştu.

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İNSAN anatomisinin tekstil ve kağıt malzemelerle yeniden biçimlendirildiği sanatçı Heval Tonger Yazıcı'nın 'AnatoMia' adlı sergisi, Trump Art Gallery'de sanatseverlerle buluştu. Sergi, şubat ayı boyunca ziyaret edilebilecek.

Heval Tonger Yazıcı'nın 'AnatoMia' adlı resim sergisi Trump Alışveriş Merkezi'nde yer alan Trump Art Gallery'de açıldı. Heval Tonger Yazıcı, "2 sene önceki kişisel sergimde insanın dışını irdelemiştim. Daha sonra kendi iç dünyama dönmeye başladım. Fiziksel olarak ve ruhen insanın içine dönmeyi hedeflemiştim. Bu nedenle iç organlarımızı ele alarak anatomi eseri çıktı" dedi.

"GÜNLÜK MALZEMELERİ KULLANIYORUM"

Çalışmalarında eğlenceli malzemeler kullandığını belirten Yazıcı, "Son dönemdeki çalışmalarım kolaj ağırlıklı. Doku beni inanılmaz etkiliyor. Hem boya hem de diğer malzemelerde daha çok kağıt, tekstil ürünleri ve ip gibi günlük malzemeleri farklı bir anlam katarak yorumluyorum" diye konuştu.

Küratörlüğünü Kenan Bahadır Derre'nin üstlendiği sergi, şubat ayı boyunca Trump Alışveriş Merkezi B3 katında bulunan Trump Art Gallery'de ziyaret edilebilecek.

HEVAL TONGER YAZICI HAKKINDA

Barselona'da sanatın çocuk eğitimindeki rolü üzerine yaptığı doktora çalışmasının yanı sıra katıldığı yurt dışı ve yurt içi kişisel ve karma sergilerle sanat dünyasında adından söz ettirdi. İnsan bedeni üzerine yoğunlaşan ve insan bedeninin anatomik bir hazine olduğunu düşünen Yazıcı, yorumlarını Anatomia Resim Sergisi'nde sanatseverlere aktarmaya çalışıyor. Heval Tongel Yazıcı, eserlerinde insan anatomisinin karmaşık güzelliğini yansıtarak yaşamın ve doğanın görünmeyen kısmı ile ilgilenip farklı bir gerçeklik anlayışı sunuyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 10:16 Kaynak: DHA

Kültür Sanat
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