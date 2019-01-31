İnsan Anatomisinin Karmaşık Güzelliği Resimlere Yansıdı
1 saat önce
Trump Art Gallery, şubat ayında farklı ve özgün bir sergiye ev sahipliği yapıyor.
Trump
Art Gallery, şubat ayında farklı ve özgün bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Küratörlüğünü Kenan Bahadır Derre'nin üstlendiği Heval Tonger Yazıcı'nın 'AnatoMia' adlı resim sergisi sanatseverlerle buluşuyor.
Heval Tonger Yazıcı, Barselona
'da sanatın çocuk eğitimindeki rolü üzerine yaptığı doktora çalışmasının yanı sıra katıldığı yurtdışı ve yurtiçi kişisel ve karma sergilerle sanat dünyasında adından söz ettirdi. İnsan bedeni üzerine yoğunlaşan ve insan bedeninin anatomik bir hazine olduğunu düşünen Yazıcı, yorumlarını Anatomia Resim Sergisi'nde sanatseverlere aktarmaya çalışıyor.
Eserlerinde insan anatomisinin karmaşık güzelliğini yansıtan, yaşamın ve doğanın görünmeyen kısmı ile ilgilenerek farklı bir gerçeklik anlayışı sunan sanatçı, "Ben dış dünyayı oluşturan sistemleri anlayabilmek için bakışımı insanın iç dünyasına çevirdim. Bilimsel anatomik tıbbı çizimlerden esinlenerek kemikleri, kasları, damarları ve iç organları günlük hayatımızda kullandığımız tekstil-kağıt malzemeleriyle yeniden biçimlendirdim. Böylelikle farklı bir algı yaratmak istedim. Umarım sergiyi ziyaret edenlere de yaşadığım hissiyatı, düşüncelerimi aktarabilirim" diye konuşuyor.
Sergi, şubat ayı boyunca Trump Alışveriş Merkezi'ndeki Trump Art Gallery'de ziyaret edilebilir. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:47 Kaynak: DHA
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