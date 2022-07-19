İnsan Beklentilerini Daha İyi Anlayan Yeni Yapay Zeka Tasarlandı

BEİJİNG, 19 Temmuz (Xinhua) -- Çinli bir araştırma ekibi, robotların yalnızca dinleyici olarak değil aynı zamanda konuşmacı olarak da hizmet ettiği ve yapay zekanın insan beklentilerini daha iyi anlaması için bir fırsat sunan bir yapay zeka (AI) sistemi tasarladı. Science Robotics dergisinde yayınlanan çalışmanın bulgularına göre bu yapay zeka sisteminde bir grup robot, karar verme süreçlerini insanlara açıklarken insanların verdiği geri bildirimleri de dikkate alarak insan niyetlerini tahmin edebildikleri çift yönlü bir ilişki kurdu.

Beijing Genel Yapay Zeka Enstitüsü'nden Çinli araştırmacılar tarafından yönetilen araştırma ekibinin bulguları, insanlar ve robotlar arasında karmaşık görevlerde gerçek zamanlı karşılıklı anlayışın, çift yönlü iletişime dayalı bir öğrenme modeliyle elde edilebileceğini gösterdi. Enstitüdeki araştırmacılardan Zheng Zilong, "Bir görevin amacı açıkça tanımlanabiliyorsa, yapay zekanın görevin değer gereksinimlerini anlaması zor değil" dedi. Bununla birlikte, hayattaki birçok görevin hedeflerinin doğrudan tanımlanmadığını da sözlerine ekledi. Zheng, örneğin insanların bir fincan kahve istediklerinde çeşitli ihtiyaçları olduğunu ve yapay zekanın ne tür kahve sipariş edildiğini anlamadan önce daha fazla iletişim kurması gerektiğini söyledi. Zhang, böyle bir görevde, robotun talimatlardan niyetleri çıkarması için bir dinleyici olması ve ayrıca karar verme süreçlerini kullanıcılara açıklamak için bir konuşmacı görevini yerine getirmesi gerektiğini belirtti.