İnsan Beklentilerini Daha İyi Anlayan Yeni Yapay Zeka Tasarlandı - Son Dakika
Üye Girişi

İnsan Beklentilerini Daha İyi Anlayan Yeni Yapay Zeka Tasarlandı

19.07.2022 16:05
İnsan Beklentilerini Daha İyi Anlayan Yeni Yapay Zeka Tasarlandı

BEİJİNG, 19 Temmuz (Xinhua) -- Çinli bir araştırma ekibi, robotların yalnızca dinleyici olarak değil aynı zamanda konuşmacı olarak da hizmet ettiği ve yapay zekanın insan beklentilerini daha iyi anlaması için bir fırsat sunan bir yapay zeka (AI) sistemi tasarladı.

BEİJİNG, 19 Temmuz (Xinhua) -- Çinli bir araştırma ekibi, robotların yalnızca dinleyici olarak değil aynı zamanda konuşmacı olarak da hizmet ettiği ve yapay zekanın insan beklentilerini daha iyi anlaması için bir fırsat sunan bir yapay zeka (AI) sistemi tasarladı. Science Robotics dergisinde yayınlanan çalışmanın bulgularına göre bu yapay zeka sisteminde bir grup robot, karar verme süreçlerini insanlara açıklarken insanların verdiği geri bildirimleri de dikkate alarak insan niyetlerini tahmin edebildikleri çift yönlü bir ilişki kurdu.

Beijing Genel Yapay Zeka Enstitüsü'nden Çinli araştırmacılar tarafından yönetilen araştırma ekibinin bulguları, insanlar ve robotlar arasında karmaşık görevlerde gerçek zamanlı karşılıklı anlayışın, çift yönlü iletişime dayalı bir öğrenme modeliyle elde edilebileceğini gösterdi. Enstitüdeki araştırmacılardan Zheng Zilong, "Bir görevin amacı açıkça tanımlanabiliyorsa, yapay zekanın görevin değer gereksinimlerini anlaması zor değil" dedi. Bununla birlikte, hayattaki birçok görevin hedeflerinin doğrudan tanımlanmadığını da sözlerine ekledi. Zheng, örneğin insanların bir fincan kahve istediklerinde çeşitli ihtiyaçları olduğunu ve yapay zekanın ne tür kahve sipariş edildiğini anlamadan önce daha fazla iletişim kurması gerektiğini söyledi. Zhang, böyle bir görevde, robotun talimatlardan niyetleri çıkarması için bir dinleyici olması ve ayrıca karar verme süreçlerini kullanıcılara açıklamak için bir konuşmacı görevini yerine getirmesi gerektiğini belirtti.

YORUMLAR
500
Kendi Kendini Onarabilen Robot Balık, Plastik Krizinin Çözümü İçin Bir Umut Oldu Kendi Kendini Onarabilen Robot Balık, Plastik Krizinin Çözümü İçin Bir Umut Oldu
Kaynak: Xinhua

Araştırma, Pekin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İnsan Beklentilerini Daha İyi Anlayan Yeni Yapay Zeka Tasarlandı - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
15:55 Soktuğu insanı saniyeler içinde öldüren zehirli karınca! Türkiye'de şu ana kadar görülmedi
15:55 Tatil pozlarını peş peşe paylaşan Esra Erol'a eşinden romantik yorum: Çok güzelsiniz, tanışalım mı?
15:44 Meriç Nehri'nden çıkarılan 2 metreye yakın yayın balığı görenleri hayrete düşürdü
15:40 Tümer Metin'in en acı günü: Hayata tutunmak için mücadele eden babamı bu akşam kaybettik
15:39 Okulun tuvaletine giren Puma, öğrenciye korku anlar yaşattı
15:36 Bakan Soylu'nun kuzenini öldüren kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi
15:28 Düğünde facia! Maganda kurşunu gelini öldürdü
15:25 Pınar Altuğ'dan iddialı poz! Teknede amuda kalktığı pozu paylaştı
15:14 Mansur Yavaş'dan Behzat Ç. paylaşımı: 3 saniye bakınca Ankaralı oluyorsunuz
15:10 Hamaney, terör örgütü PKK/YPG'ye yapılacak operasyona karşı çıktı: Türkiye'nin olası Suriye harekatı bölgeyi istikrarsızlaştırır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2022 16:11:41. #1.12#
SON DAKİKA: İnsan Beklentilerini Daha İyi Anlayan Yeni Yapay Zeka Tasarlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement