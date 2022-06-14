İnsan beyninin sıcaklığı ölçüldü: Düşündüğümüzden çok daha sıcak! - Son Dakika
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İnsan beyninin sıcaklığı ölçüldü: Düşündüğümüzden çok daha sıcak!

14.06.2022 15:41
İnsan beyninin sıcaklığı ölçüldü: Düşündüğümüzden çok daha sıcak!

İnsan beyni ve sıcaklık arasındaki araştırmalar devam ederken bilim insanları şaşkınlık yaratan bir bulguya rastladı.

İnsan bedeni üzerinde araştırmalar devam ederken son bulgular oldukça şaşırttı. Yapılan yeni araştırmalar sonucunda bilim insanları beyin sıcaklıklarının ilk haritalarını oluşturduklarını açıkladı. Bulgular, beyin sıcaklığının günün saati ve beynin bölgesi gibi birçok faktöre bağlı olarak büyük ölçüde değiştiğini ortaya koydu. Ancak beynimiz genellikle vücudumuzun geri kalanından çok daha sıcak.

İnsan beyninin sıcaklığı 41 dereceye kadar çıkabiliyor

Yapılan çalışma İngiltere'deki Tıbbi Araştırma Konseyi (MRC) Moleküler Biyoloji Laboratuvarı'ndaki araştırmacılar tarafından gerçekleştirildi. Buna göre iki grup insandan alınan beyin sıcaklıkları analiz edildi. Bu iki grup travmatik beyin yaralanması yaşamış yoğun bakımdaki hastalar ve bu araştırma için gönüllü olmuş sağlıklı bireylerden oluşuyor. Her iki grubun da gün boyunca sabah, öğleden sonra ve akşam ateşleri ölçüldü.

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Genel olarak, her iki grup için ortalama beyin sıcaklığı, ağızdan alınan sıcaklıklarından daha yüksek çıktı. Beynin sıcaklığı yapılan ölçümlerde ortalama olarak 38.5 derece çıktı. Ancak günün saatlerine göre bu rakamlar oldukça değişkenlik gösteriyor.

İnsan beyninin sıcaklığı ölçüldü: Düşündüğümüzden çok daha sıcak!

Örneğin beyin sıcaklığı geceleri daha düşük olarak ölçüldü. Kadınlar ve yaşlı bireylerde beyin sıcaklığının ise ortalama olarak daha yüksek çıktığı belirtildi. Beynin dört boyutlu bir sıcaklık haritasını çıkaran yetkililer, bu sayede beynimizin detaylı bir analizini de yapabiliyor.

Bu araştırmanın önemli tıbbi etkilerinin olması bekleniyor. Uzun zamandır beynin fazla sıcak olmasının ciddi komplikasyonlara neden olabileceği belirtiliyordu. Ancak son araştırmaya göre sağlıklı beyinlerde sıcaklığın 40.9 dereceye kadar çıkabildiği görüldü. Bu durumun herhangi bir sıkıntı yaratmadığı belirlendi.

İnsan beyninin sıcaklığı ölçüldü: Düşündüğümüzden çok daha sıcak!

Ekip, durumu kritik olan hastalarda bile yüksek beyin ısısı ile hayatta kalma olasılıkları arasında net bir bağlantı bulabilmiş değil. Hayatta kalma konusunda daha belirleyici detayın bir hastanın beyin sıcaklığının gün boyunca beklendiği gibi değişim gösterip göstermemesi olarak gösteriliyor.

Bilim insanları bu konu hakkında ilerleyen dönemde daha fazla araştırma yapmayı planlıyor. Peki siz insan beyni ve sıcaklık arasındaki ilişki hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

Araştırma, England, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İnsan beyninin sıcaklığı ölçüldü: Düşündüğümüzden çok daha sıcak! - Son Dakika

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