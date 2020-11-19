'İnsan Boşluğu, Boşluk İnsanı Şekillendirir' Sergisi seyirciyle buluşuyor - Son Dakika

'İnsan Boşluğu, Boşluk İnsanı Şekillendirir' Sergisi seyirciyle buluşuyor

19.11.2020 21:23
'İnsan Boşluğu, Boşluk İnsanı Şekillendirir' Sergisi seyirciyle buluşuyor, System.String[]

Sergide yer alan 14 çağdaş sanatçının çalışmalarıyla mekan yeniden yorumlanıyor.

Sergide yer alan 14 çağdaş sanatçının çalışmalarıyla mekan yeniden yorumlanıyor. Mekanlar için belki de kültürel birikimin en biçimsel yansımaları diyebiliriz. Bunu özellikle Anadolu Han kültürüne baktığımızda, karşımıza pek çok farklı biçim sunan mimari yapıları ve barındırdıkları yaşanmışlıklarla görebiliriz. Hepimize aşina gelebilecek "açık ofis" tanımı ve bulunduğu yapıları da çağdaş hanlar olarak düşünebiliriz. Yeni yeni gelişen ofiste sanat kavramı, insanların iş ortamlarında da sanat eserlerine ulaşabilmelerine, onlarla çevrili bir atmosferde çalışabilmelerine olanak tanıyor. Yeni nesil iş hanı HAN Spaces'in ilk lokasyonu Levent binasında 18 Kasım- 21 Şubat tarihleri arasında açılacak 'İnsan boşluğu, boşluk insanı şekillendirir…' sergisinin organizasyonunu ArtPick yapıyor.

Sergide; Suat Akdemir, Ahu Akgün, Ali Bilge Akkaya, Gökhan Balkan, Onur Gülfidan, İdil İlkin, Beste Kopuz, Sinan Logie, Toygun Özdemir, Burcu Perçin, Selim Süme, Nermin Ülker, Blanca Vinas ve Gabriel Vorgon gibi değerli sanatçıların eserleri bulunuyor.

'İnsan Boşluğu, Boşluk İnsanı Şekillendirir' sergisini ziyaretçiler hafta içi 11.00-16.00, haftasonu ise 11.00-14.00 saatleri arasında gezebilecekler.

'İnsan Boşluğu, Boşluk İnsanı Şekillendirir' Sergisi seyirciyle buluşuyor

Han, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin 'İnsan Boşluğu, Boşluk İnsanı Şekillendirir' Sergisi seyirciyle buluşuyor - Son Dakika Magazin


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