İnsan çok sosyal mesafe yok - Son Dakika

İnsan çok sosyal mesafe yok
Eskişehir'de Korona virüs (Covid-19) salgınıyla ilgili devam eden kontrollü sosyal hayat sürecinde maske kullanımında gözle görülür bir yaygınlık sağlanırken, birçok bölgede sosyal mesafe kuralları hiçe sayılmaya devam ediliyor.
Eskişehir'de Korona virüs (Covid-19) salgınıyla ilgili devam eden kontrollü sosyal hayat sürecinde maske kullanımında gözle görülür bir yaygınlık sağlanırken, birçok bölgede sosyal mesafe kuralları hiçe sayılmaya devam ediliyor.
Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında vatandaşlara maske takması ve sosyal mesafe kurallarına dikkat etmesi konusunda sürekli uyarılar yapılıyor. Kamu ve yerel yönetimlerin çalışmaları, medyanın çeşitli organlarında yapılan yayınlar yoğun bir şekilde sürüyor. Yaz aylarına girilmesi ve yurt içi turizm hareketliliğinin artması ile Hamamyolu bölgesindeki nüfus yoğunluğu hayli arttı. Her gün yüzlerce kişinin geçtiği Hamamyolu caddesindeki sokaklarda adeta insan seli yaşanıyor. Oluşan kalabalık nedeniyle sosyal mesafe kurallarının yok sayıldığı görülürken, çoğunluğu dikkat etse de bazı vatandaşların da maske takmaması veya yanlış şekilde takması dikkat çekiyor.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 12:12 Kaynak: İHA
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