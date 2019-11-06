Son Dakika Haberleri: İnsan dolu belediye otobüsü alev aldı, o anlar kameralara yansıdı
Son Dakika 3. Sayfa İnsan dolu belediye otobüsü alev aldı, o anlar kameralara yansıdı

İnsan dolu belediye otobüsü alev aldı, o anlar kameralara yansıdı

6 saat önce

Bursa'da seyir halindeki belediye otobüsü motor kısmından aniden alev aldı.

İnsan dolu belediye otobüsü alev aldı, o anlar kameralara yansıdı, System.String[]

Bursa'da seyir halindeki belediye otobüsü motor kısmından aniden alev aldı. Alevler otobüsün yarısını kısa sürede sararken, şoförün dikkati sonucu 40'a yakın vatandaş tahliye edilerek muhtemel bir facia önlendi.


Olay, saat 13.00 sularında Yıldırım'da Gökdere kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ait 35-C numaralı otobüsün Gökdere kavşağına geldiğinde motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden şoförün dikkati sayesinde otobüste bulunan yolcular tahliye edildi. Otobüs kısa sürede alevlere teslim oldu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, polis ekipleri araç trafiğini ulaşıma kapattı. İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesiyle yangın söndürülürken, yangında kimsenin yara almaması yüreklere su serpti.


Diğer yandan yolcuların otobüsten tahliye edilmesi ve otobüsün alev alev yanması kameralara yansıdı. Polis ekipleri yangınla alakalı tahkikat başlatırken, itfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırıyor. - BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 01:22 Kaynak: İHA
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