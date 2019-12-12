İnsan Gelişimi Araştırma Ödülü'ne başvurular başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İnsan Gelişimi Araştırma Ödülü'ne başvurular başladı - Son Dakika

İnsan Gelişimi Araştırma Ödülü'ne başvurular başladı

6 saat önce

Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı İnsan Gelişimi Araştırma Ödülü için başvurular başladı.

İnsan Gelişimi Araştırma Ödülü'ne başvurular başladı, System.String[]

Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı İnsan Gelişimi Araştırma Ödülü için başvurular başladı.

Koç Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Sürdürülebilir Kalkınma UNESCO Kürsüsü nezdinde oluşturulan ödülün dördüncüsü verilecek.

Türkiye'de insan esenliğine yönelik uygulamalı insan bilimine katkı sağlayan ödüle, 40 yaşını aşmamış Türk vatandaşı olan genç bilim insanları veya genç sosyal bilimci olma kriterlerine uyan adaylar başvurabilecek.

UNESCO Kürsüsü nezdinde verilen ödül, öncelikle psikoloji alanında insan gelişimini ya da genel olarak insan esenliğini desteklemeye yönelik uygulamalı ya da uygulamalara ışık tutabilecek bilimsel araştırma projeleriyle sosyoloji ve eğitim bilimleri gibi diğer davranış bilimlerindeki benzer projelere verilecek. Değerlendirmeler, hem projenin değeri hem de adayın bilimsel yetkinliği göz önünde bulundurularak yapılacak.


Değerlendirmeler sonucu birinciliğe hak kazanan araştırma sahibi 30 bin lira liralık ödülün sahibi olacak. Yarışmaya, 9 Mart 2020'ye kadar Türkçe ve İngilizce başvuru yapılabilecek.

Koç Üniversitesi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 12:56 Kaynak: AA
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