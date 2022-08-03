İHH'den Yemenli ihtiyaç sahiplerine destek - Son Dakika
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İHH'den Yemenli ihtiyaç sahiplerine destek

03.08.2022 11:40
İHH'den Yemenli ihtiyaç sahiplerine destek

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, 2014 yılından bu yana iç savaşın devam ettiği Yemen'de ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırdı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, 2014 yılından bu yana iç savaşın devam ettiği Yemen'de ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırdı.

İHH'den yapılan açıklamaya göre, 20 yıldır Yemenli ihtiyaç sahiplerine yardım götüren vakıf, 2014'te başlayan iç savaş sonrasında ülkeye yönelik yardımlarını daha da sıklaştırdı. İHH, bu kapsamda son olarak bölgeye gönderdiği ekibiyle ihtiyaç sahiplerine farklı alanlarda destek oldu.

İki gün süren yolculuğun ardından Yemen'e ulaşan İHH ekibi ilk olarak Marib'te, sonrasında ise Seiyun'da gıda paketi dağıtımında bulundu. Toplam 670 aileye dağıtılan gıda paketlerinin içinde un, yağ, şeker, salça, pirinç ve hurma gibi temel gıda maddeleri yer aldı.

Gıda dağıtımlarının yanı sıra ailelerin kendi ayakları üzerinde durabilmeleri amacıyla yürütülen Gelir Desteği Projesi ile de ihtiyaç sahiplerine destek olundu. Proje kapsamında 16 aileye dikiş makinesi, 15 aileye 8'er adet küçükbaş hayvan verildi. Ayrıca 11 aileye arı kovanları dağıtılırken, üç manav ile bir de bakkal açılışı yapıldı.

İHH tarafından 2017 yılında Marib'te açılan sağlık ocağı da hizmet vermeye devam ediyor. İçerisinde laboratuvarın da yer aldığı sağlık ocağında, hastaların muayene, tahlil ve tedavileri ücretsiz şekilde yapılıyor. Hastaların ilaçları da sağlık ocağında bulunan eczaneden ücretsiz veriliyor.

20 milyon kişi insani yardıma ihtiyaç duyuyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen İHH Medya Biriminden Burak Battal, iç savaşın sürdüğü Yemen'de, BM raporlarına göre 23,4 milyon kişinin bir şekilde yerinden edildiğini, bunların 4,3 milyonunun ülke içinde farklı noktalara göç etmek mecburiyetinde kaldığını aktardı.

Ülkenin farklı şehirlerinde yüzlerce göçmen kampı bulunduğunu kaydeden Battal, 29 milyon nüfuslu ülkenin yaklaşık 20 milyonunun insani yardıma ihtiyaç duyduğunu, toplam 3,5 milyon hamilenin ve 5 yaşından küçük çocuğun ise yetersiz beslenmeyle karşı karşıya kaldığını bildirdi.

Savaşın oluşturduğu tahribat nedeniyle çalışma alanlarının çok kısıtlı olduğunu belirten Battal, "İnsanlar iş bulmakta güçlük çekiyorlar ve gelir elde edemedikleri için ailelerini geçindirmekte büyük sıkıntılar yaşıyorlar. İçinde bulunulan zor durumun daha da derinleşmemesi için eğitimden sağlığa, barınmadan gıdaya kadar pek çok alanda bu ülkeye yardım ulaştırmak gerekiyor. Buradaki kardeşlerimiz yolumuzu gözlüyor." ifadelerini kullandı.

Hayırseverler, ihtiyaç sahibi Yemenlilere İHH'nin internet sitesi üzerinden bilgi alarak destek olabiliyor.

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Kaynak: AA

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