İHH Genel Başkanı Yıldırım, BBP Genel Başkanı Destici'yi ziyaret etti - Son Dakika
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İHH Genel Başkanı Yıldırım, BBP Genel Başkanı Destici'yi ziyaret etti

05.10.2022 14:34

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi ziyaret etti.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi ziyaret etti.

BBP Genel Merkezi'nde yapılan görüşmede Destici, Yıldırım ve beraberindeki heyetin ziyaretinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

İHH'nın özellikle mazlum coğrafyalarda başarılı, azimli ve kararlı şekilde yardım çalışmalarına devam ettiğini vurgulayan Destici, "yardım" tanımı içine giren her alanda İHH'nın faaliyetlerini gördüklerini söyledi.

Farklı coğrafyalardaki yardımlarından dolayı İHH'ya teşekkür eden Destici, "İHH, sahada olan en büyük vakıflardan bir tanesi. Zulme karşı net şekilde bir duruşu var. Doğrudan İslam'dan ve mazlumdan yana net bir tavrı var. Bu da takdire şayandır." ifadelerini kullandı.

İHH Genel Başkanı Yıldırım da BBP'nin merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun mirasını sürdürdüğünü dile getirdi.

BBP'nin Doğu Türkistan, Filistin, Türk ve İslam dünyasıyla ilgili yüklendiği görevlerin umut verici olduğunu açıklayan Yıldırım, "BBP'nin bu görevlerini sahada çok iyi görüyoruz. Suriye ve Filistin sahasında, Balkanlar'da Muhsin Bey'in yaşarken ki o cesur duruşu hiç unutulmamış." diye konuştu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İHH Genel Başkanı Yıldırım, BBP Genel Başkanı Destici'yi ziyaret etti - Son Dakika

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