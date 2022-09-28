İHH Lübnan'daki Filistinli mülteci kamplarında 52 ton kurban eti dağıttı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Lübnan'daki 23 bin 500 Filistinli aileye, 52 ton kurban eti dağıttı.

İHH Ortadoğu Masası Koordinatörü Umut Bilgin, AA muhabirine, Filistinli mültecilere yönelik gerçekleştirilen et yardımı hakkında bilgi verdi.

Hindistan'da kesilen büyükbaş kurbanlıkların etlerin dondurulduktan sonra Lübnan'daki Beyrut limanına gönderildiğini belirten Bilgin, "Etler limandan alındıktan sonra, İHH ekibi tarafından ülkenin farklı bölgelerinde bulunan Nehru'l Barid, Beddavi, Celil, Burc el Baracna, Şatilla, Aynü'l Helva, Vadi ez-Zeyne, Bus, Reşidiyye ve Burc eş-Şimali kamplarında dağıtımı gerçekleştirildi." dedi.

Kesilen 540 adet büyükbaş hayvandan 52 ton et elde edildiğini ve bunun 23 bin 500 aileye ulaştırıldığını bildiren Bilgin, şunları kaydetti:

"Lübnan'da son zamanda yaşanan ekonomik kriz sebebiyle ailelerin alım gücü azaldığından, bu yöntemle kurban haricinde de ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına et ulaştırmaktan mutluluk duyduk. Özellikle pahalılığın da giderek artması sebebiyle aileler de gerçekleştirilen bu projeden son derece memnun kaldı."

İHH'nın Lübnan çalışmaları sadece bu projelerden ibaret olmadığını vurgulayan Umut Bilgin, birçok alanda farklı projeler yürüttüklerini sözlerine ekledi.