İHH'dan sel felaketinin yaşandığı Pakistan'a yardım - Son Dakika
Üye Girişi

İHH'dan sel felaketinin yaşandığı Pakistan'a yardım

30.08.2022 12:48
İHH'dan sel felaketinin yaşandığı Pakistan'a yardım

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, sel felaketinin yaşandığı Pakistan'da yardım çalışmalarına başladı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, sel felaketinin yaşandığı Pakistan'da yardım çalışmalarına başladı.

İHH'dan yapılan açıklamaya göre, Pakistan'da şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen selde bin 138 kişi hayatını kaybetti ve bin 634 kişi ise yaralandı. Yağışlardan yaklaşık 33 milyondan fazla kişi etkilendi.

Sel, Karaçi, Sindh, Belucistan, Gilgit Balistan, Khyber Pakhtunkhwa bölgelerinde etkili oldu.

İHH, 1 milyon 51 bin 570 evin hasar gördüğü selin ardından ülkeye yönelik acil yardım çalışması başlattı. Çalışmaların ilk etabında şu ana kadar Belucistan, Sind, Pencap, Khyber Pakhtunkhwa eyaletlerindeki 4 bin 715 aileye gıda dağıtımlarında bulunulurken, 900 kişiye ise sıcak yemek ikram edildi.

Vakıf, ilerleyen günlerde 10 bin kişiye sıcak yemek, 3 bin aileye gıda kolisi, bin kişiye hijyen paketi ve 100 aileye çadır dağıtımında bulunmayı hedefliyor. Bölgede, gıda kumanyası, sıcak yemek, çadır, branda, hijyen paketi ve acil sağlık hizmetlerine ihtiyaç duyuluyor.

İHH, bir yardım kampanyası da başlattı. Pakistan halkına destek olmak isteyen hayırseverler, tüm operatörlerden "PAKİSTAN" yazıp "3072"ye kısa mesaj göndererek 10 lira bağışta bulunabiliyor.

Daha fazla bağış yapmak isteyenler ise İHH'nın internet sitesinden online bağış yolu ile ya da İHH'nın banka hesap numaralarına açıklama kısmına "PAKİSTAN" yazarak istediği tutarda yardım edebiliyor.

YORUMLAR
500
Pakistan'a yardım malzemesi taşıyan 'İyilik Treni' törenle uğurlandı Pakistan'a yardım malzemesi taşıyan 'İyilik Treni' törenle uğurlandı Pakistan'daki sel felaketinde can kaybı bin 136'ya yükseldi Pakistan'daki sel felaketinde can kaybı bin 136'ya yükseldi
Kaynak: AA

Pakistan, İHH, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İHH'dan sel felaketinin yaşandığı Pakistan'a yardım - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:35 400 bine yakın kişiyi dolandıran Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, Arnavutluk polisi tarafından yakalandı
11:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğindeki devlet erkanı Anıtkabir'de
10:59 Mahkeme, imam hatiplilere "sapık" diyen Gülşen'in Beyaz Magazin sunucuları hakkında istediği tedbir talebini kabul etti
10:48 Muhalefeti sarsan sözler! Abdullah Gül'ün CHP'li milletvekiliyle adaylık diyalogu ortaya çıktı
10:37 Irak'ta kanlı gece! En az 20 kişi öldü
10:37 Serenay Sarıkaya'dan yılan dansı
10:18 Dolar/TL kuru güne 0.01 yükselerek başladı
10:10 Adana'da 5 yaşındaki kızı kaçıran bir kişi, üstüne 14 yaşındaki bir çocuğu rehin alsa da kurtulamadı! Zanlıdan tepki çeken savunma
10:08 Dudak uçuklatan servet! Hintli milyarder dünyanın en zenginleri listesinde üçüncü sıraya yükseldi
09:38 Vali Yerlikaya, 1.Ordu Komutanı Sivri ve İBB Başkanı İmamoğlu 30 Ağustos nedeniyle Taksim Meydanı'na çelenk bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2022 12:50:11. #1.12#
SON DAKİKA: İHH'dan sel felaketinin yaşandığı Pakistan'a yardım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement