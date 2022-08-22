İHH, Sudan'daki selzedelere yardımda bulunacak - Son Dakika
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İHH, Sudan'daki selzedelere yardımda bulunacak

22.08.2022 01:26
İHH, Sudan'daki selzedelere yardımda bulunacak

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, sel felaketinin yaşandığı ve "afet bölgesi" ilan edilen Sudan'ın Menagil bölgesinde yaşayanlara acil yardım ulaştıracak.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, sel felaketinin yaşandığı ve "afet bölgesi" ilan edilen Sudan'ın Menagil bölgesinde yaşayanlara acil yardım ulaştıracak.

İHH Sudan Temsilcisi Bilal Bahçi, AA muhabirine, sellerin etkilendiği bölgelerde halkın ihtiyaçlarını tespit ettiklerini ve başkent Hartum'da yardım hazırlıklarına başladıklarını belirtti.

Bahçi, İHH'nin, Menagil bölgesinde selden etkilenen ailelere yardımları ulaştıracağını ifade etti.

Menagil bölgesinin Abud köyüne kadar gittiklerini belirten Bahçi, "Bölgenin girişi tamamen sular altında, sel asfaltın iki yerini parçaladı. Araçlar giremiyor. Yaklaşık 10 gündür böyle ve biz oradayken yolları tamir etmeye çalışıyorlardı." dedi.

Abud köyünde 19 binden fazla insanın selden etkilendiğini ve yaklaşık bin evin yıkıldığını kaydeden Bahçi, sel nedeniyle yerinden olan kişilerin çadır, cibinlik ve ilaç gibi ihtiyaçlarının bulunduğunu söyledi.

Ülkede, hazirandan bu yana sellerde 79 kişi hayatını kaybetmişti. Ülkenin Cezire eyaletine bağlı Menagil, sellerdeki ölümler ve maddi kayıplar nedeniyle "afet bölgesi" ilan edilmişti.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Ofisi, ülkedeki şiddetli yağışlardan 136 bin kişinin etkilendiğini açıklamıştı.

Sudan'da temmuz-ekim döneminde etkili olan sel ve taşkınlar sonucu her yıl 100'den fazla kişi hayatını kaybediyor, on binlerce ev, iş yeri ve tarım arazisi zarar görüyor.

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Kaynak: AA

Sudan, İHH, Güncel, Son Dakika

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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