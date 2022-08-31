İHH'dan Sudan'daki selzedelere yardım - Son Dakika
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İHH'dan Sudan'daki selzedelere yardım

31.08.2022 22:54
İHH'dan Sudan'daki selzedelere yardım

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Sudan'ın orta kesimlerinde yaşanan sellerden etkilenenlere yardımda bulundu.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Sudan'ın orta kesimlerinde yaşanan sellerden etkilenenlere yardımda bulundu.

İHH'dan yapılan açıklamada, ülkenin orta kesimlerindeki Cezire bölgesinde şiddetli yağışların yol açtığı sellerden etkilenen 400 aileye gıda kumanyası ve cibinlik dağıtıldığı belirtildi.

Afetin etkilediği Elkremit köyünde de saha sağlık merkezinin kurulduğu aktarılan açıklamada,"8 doktorun aktif olarak görev yaptığı merkezde, farklı alanlarda sağlık hizmetleri sunuluyor. Teşhis ve tedaviler gibi, ilaçlar da hastalara ücretsiz olarak veriliyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Elkremit köyünden sonra çevre köylerde de saha sağlık merkezlerinin kurulmasının planlandığı ifade edilerek, bu çalışma ile yaklaşık 2 bin kişinin sağlık hizmeti almasının hedeflendiği aktarıldı.

Sellerde 100 kişi hayatını kaybetti

Sudan'da devam eden şiddetli yağışın yol açtığı sellerde 100 kişi yaşamını yitirmiş, 93 kişi yaralanmıştı.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi ise Sudan'daki 18 eyaletten 15'inde sağanak ve selden etkilenenlerin sayısının 226 bine yükseldiğini duyurmuştu.

Sel felaketlerinin yaşandığı Nil Nehri, Cezire, Beyaz Nil, Batı Kurdufan, Güney Darfur ve Kesele eyaletlerinde olağanüstü hal kararı alınmıştı.

Ülkenin orta kesimlerindeki Cezire eyaletine bağlı Menagil de sellerdeki ölümler ve maddi kayıplar nedeniyle "afet bölgesi" ilan edilmişti.

Sudan'da temmuz-ekim döneminde etkili olan sel ve taşkınlar sonucu her yıl 100'den fazla kişi hayatını kaybediyor, on binlerce ev, iş yeri ve tarım arazisi zarar görüyor.

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Kaynak: AA

Sudan, İHH, Güncel, Son Dakika

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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