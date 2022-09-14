İHH'den savaş mağduru 25 bin aileye et yardımı - Son Dakika
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İHH'den savaş mağduru 25 bin aileye et yardımı

14.09.2022 22:18
İHH'den savaş mağduru 25 bin aileye et yardımı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin İdlib ve Halep ili kırsalındaki çadır kamplar bölgelerinde yaşayan 25 bin aileye et yardımı yaptı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin İdlib ve Halep ili kırsalındaki çadır kamplar bölgelerinde yaşayan 25 bin aileye et yardımı yaptı.

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İdlib ile Halep kırsalında çadır kamplar bölgelerindeki savaş mağduru 25 bin aileye et yardımında bulunduklarını söyledi.

İnsanların sadece hayatta kalmaya değil aileleriyle huzurlu bir şekilde yaşamaya ihtiyacının olduğunu söyleyen Tosun, "Çeşitli dönemlerde hayırseverler tarafından Suriye'ye bağışlanan adak, akika ve nafile gibi kurbanlardan yaklaşık 150 bin kişi istifade etti." ifadesini kullandı.

Yerinden edilen ve ihtiyaç sahibi olan ailelere gıda, barınma, eğitim ve sağlık alanlarında da destek verdiklerini aktaran Tosun, "Çadır kamplarda zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren ailelere hayatlarının normale dönüş çabalarında yardımcı olmaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

İHH, Suriye'de iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana ülke içerisinde insani yardım çalışmaları yürütüyor.

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Son dakika haberi! SAVAŞ MAĞDURU 25 BİN AİLEYE ET YARDIMI Son dakika haberi! SAVAŞ MAĞDURU 25 BİN AİLEYE ET YARDIMI
Kaynak: AA

Suriye, İdlib, İHH, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İHH'den savaş mağduru 25 bin aileye et yardımı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: İHH'den savaş mağduru 25 bin aileye et yardımı - Son Dakika
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