İHH'den Suriye'de eğitim desteği - Son Dakika
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İHH'den Suriye'de eğitim desteği

26.09.2022 12:48
İHH'den Suriye'de eğitim desteği

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin kuzeyinde ilköğretim ve ortaokullarda 1500 öğrenciye kırtasiye malzemesi dağıttı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin kuzeyinde ilköğretim ve ortaokullarda 1500 öğrenciye kırtasiye malzemesi dağıttı.

2022-2023 eğitim öğretim döneminin başlamasıyla çalışmalarını hızlandıran İHH, zor şartlarda okula giden çocuklara kırtasiye desteği sağladı.

İHH İnsani Yardım Vakfı, terörden arındırılan Bab ve Azez'de yer alan çeşitli okullarda eğitim gören yaklaşık 1500 öğrenciye kırtasiye seti ulaştırdı.

İç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'deki sivilleri yalnız bırakmayan İHH, öğrencilere çanta, defter, kalem gibi malzemelerden oluşan eğitim setlerini teslim etti.

Eğitim ekmek ve su gibi ihtiyaçtır

Yapılan yardımlar hakkında açıklamada bulunan İHH Suriye Eğitim Birimi görevlisi Ömer Karakuş, "Bir toplumun ihyası için en önemli hizmetlerden biri eğitimdir. İHH olarak eğitime çok önem veriyoruz. Çünkü eğitim, ekmek ve su gibi en temel ihtiyaçlardandır. Yeni okullar, üniversite, eğitim kompleksleri inşa ediyoruz. Bu çalışmalarımıza destek veren bağışçılarımıza teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Suriye, İHH, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İHH'den Suriye'de eğitim desteği - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: İHH'den Suriye'de eğitim desteği - Son Dakika
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