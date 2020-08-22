İnsan hakları aktivisti Yaka Bizil: Uçuş boyunca Navalni'nin durumu stabildi

İnsan hakları aktivisti Yaka Bizil, uçuş boyunca ve inişte Rus muhalif aktivist Aleksey Navalni'nin durumunun stabil olduğunu bildirdi.

Rus haber ajansı TASS'ta yer alan habere göre, Rus muhalif aktivist Aleksey Navalni Almanya'nın başkenti Berlin'de Charite kliniğine götürüldü. Bir Alman gazetesine konuşan insan hakları aktivisti Yaka Bizil'in, uçuş boyunca ve inişte Navalni'nin durumunun stabil olduğunu söylediği ifade edildi. Polis eşliğinde bir ambulans aracının klinik binasına girerek yoğun bakım ünitesine yöneldiği ayrıca, polisin kliniğin girişini kordon altına aldığı ve gazetecilerin girmesine izin vermediği belirtildi.