İnsan hakları avukatları, FRONTEX'in Ege Denizi'ndeki faaliyetlerinin durdurulmasını istedi - Son Dakika

İnsan hakları avukatları, FRONTEX'in Ege Denizi'ndeki faaliyetlerinin durdurulmasını istedi

18.02.2021 13:27
İnsan hakları avukatları, FRONTEX'in Ege Denizi'ndeki faaliyetlerinin durdurulmasını istedi, System.String[]

Avrupa Birliği Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansının (FRONTEX), Yunanistan'ın insan hakları ihlalleri ve mültecileri açık denize geri itmesine destek verdiğine yönelik haberlerin artmasıyla, insan hakları avukatlarının, FRONTEX'in Ege Denizi'ndeki faaliyetlerini durdurmasını istediği bildirildi.

Avrupa Birliği Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansının (FRONTEX), Yunanistan'ın insan hakları ihlalleri ve mültecileri açık denize geri itmesine destek verdiğine yönelik haberlerin artmasıyla, insan hakları avukatlarının, FRONTEX'in Ege Denizi'ndeki faaliyetlerini durdurmasını istediği bildirildi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, sığınmacılara hukuki destek sağlayan Midilli Hukuk Merkezi ve Sivil Toplum Kuruluşu Front-Lex tarafından, FRONTEX Direktörü Fabrice Leggeri'ye 34 sayfalık resmi uyarı yazısı gönderildi.

Yazıda, AB hukukuna aykırı olarak Yunanistan'ın mültecileri açık denize geri itmesine destek verdiği belirtilen FRONTEX'ten Ege Denizi'ndeki faaliyetlerini durdurması istendi.

Yunanistan'ın bugüne kadar sığınmacıları geri ittiği birçok görüntü daha önce uluslararası basına yansımıştı.

Alman Spiegel dergisinin yaptığı araştırma sonucunda ilk kez FRONTEX yetkililerinin, Yunan sınır muhafızlarının yasa dışı uygulamalarının farkında olduklarını ve bazı durumlarda kendilerinin de geri itmelere karıştıkları belirtilmişti.

Spiegel muhabirlerinin bazı uluslararası program yapımcıları ile birkaç ay boyunca Ege'de yaptığı araştırmada, yasaların çiğnenmesinin Avrupa sınırlarında günlük yaşam haline geldiğini ve AB'nin de buna izin verdiğini gözlemlediği aktarılmıştı.

Görüntülere, yazışmalara ve görgü tanıklarının ifadelerine dayandırılan haberde, Yunan sınır muhafızlarının mültecileri açık denize geri ittikleri ve araştırmaların FRONTEX'in de yasa dışı operasyonlarda yer aldığını gösterdiği ifade edilmişti.

İnsan Hakları, Yunanistan, Ege Denizi, Ege, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İnsan hakları avukatları, FRONTEX'in Ege Denizi'ndeki faaliyetlerinin durdurulmasını istedi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Genç kadının itirafı yıllar sonra ortaya çıktı: Kibariye'nin eşinden çocuk aldırdım IMF Türkiye Masası Şefi: Politika değişikliği enflasyonu da kademeli olarak düşürecek Porto-Juventus maçında Pepe, Merih Demiral'a yumruk atmaya kalktı Doğan Cüceloğlu son yolculuğuna uğurlanıyor Gürültü yapan komşu çocuklarının başından aşağıya pis kokulu sarı bir sıvı döktü Dünya "Rüzgar esti, hamile kaldım" diyen kadını konuşuyor! Polis iddiayla ilgili soruşturma başlattı Belediye çalışanının bıraktığı not araç sahibini duygulandırdı: Aracın aynasını kırdık, sizi bulamadık Türkiye'nin mutluluk haritası çıkarıldı! Mutsuzların sayısı artarken en çok mutlu eden şey ise yüzde 70.9 ile sağlık oldu
Fenerbahçe'de isteneni veremeyen Samatta'ya Clube Brugge talip oldu Fenerbahçe'de isteneni veremeyen Samatta'ya Clube Brugge talip oldu         
13:28
Müge Anlı, canlı yayına çıkmak için kendilerinden 10 bin TL isteyen adama ateş püskürdü Müge Anlı, canlı yayına çıkmak için kendilerinden 10 bin TL isteyen adama ateş püskürdü         
12:42
CHP'li belediye başkanı, AK Partili ismin izinden gidiyor! O da öğrenciler için makam aracını satışa çıkardı CHP'li belediye başkanı, AK Partili ismin izinden gidiyor! O da öğrenciler için makam aracını satışa çıkardı         
12:22
Bipolar bozukluk hastası hamile eşinin fuhuş bataklığından kurtarılmasını istiyor Bipolar bozukluk hastası hamile eşinin fuhuş bataklığından kurtarılmasını istiyor         
11:50
İstanbul'da görülen kar yağışları sonrasında baraj doluluk oranı yüzde 48,67'ye yükseldi İstanbul'da görülen kar yağışları sonrasında baraj doluluk oranı yüzde 48,67'ye yükseldi         
11:43
Normalleşme süreci başlıyor! Belirlenen 8 şartı uygulayan restoran ve kafeler, müşterilerini ağırlayabilecek Normalleşme süreci başlıyor! Belirlenen 8 şartı uygulayan restoran ve kafeler, müşterilerini ağırlayabilecek         
11:09
İlişki yaşadığı mesai arkadaşını öpen çalışan, Yargıtay kararıyla tazminatsız kovuldu İlişki yaşadığı mesai arkadaşını öpen çalışan, Yargıtay kararıyla tazminatsız kovuldu         
10:55
Kaza yapan otomobilde hareketsiz yatan sürücünün uyuşturucu komasına girdiği belirlendi Kaza yapan otomobilde hareketsiz yatan sürücünün uyuşturucu komasına girdiği belirlendi         
10:17
Sosyal medyada başlayan Sosyal medyada başlayan "Maske sağlığa zararlıdır" propagandası büyük tepki çekti         
09:58
Aleyna Tilki'den Aleyna Tilki'den "Ölüm hakkında ne düşünüyorsun" sorusuna pes dedirten cevap: Küçük yaştan beri ilgim var         
09:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi! İşte martta başlayacak normalleşme sürecinin detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi! İşte martta başlayacak normalleşme sürecinin detayları         
09:34
Sultanahmet'e çakarlı araçla gelen 2. Abdülhamid'in torunu Sultanahmet'e çakarlı araçla gelen 2. Abdülhamid'in torunu "Yolun yolumuzdur şehzadem" sloganlarıyla karşılandı         
09:28
Doğuştan vajinası ve rahmi olmayan kadın, ameliyat için maddi destek bekliyor Doğuştan vajinası ve rahmi olmayan kadın, ameliyat için maddi destek bekliyor         
09:12
Burnuna gelen kötü koku üzerine tavan arasında cansız beden buldu Burnuna gelen kötü koku üzerine tavan arasında cansız beden buldu         
09:08
Vaka sayısına göre kısıtlamalar kalkacak! İşte normalleşmeye en yakın ve en uzak illerimiz Vaka sayısına göre kısıtlamalar kalkacak! İşte normalleşmeye en yakın ve en uzak illerimiz         
21:58
Çölün ortasında inanılmaz olay! Bir arabanın yanında 8 cansız beden bulundu Çölün ortasında inanılmaz olay! Bir arabanın yanında 8 cansız beden bulundu         
16:54
Eksi 10 derecede narkozla hayatına son veren doktorun veda mektubu ortaya çıktı Eksi 10 derecede narkozla hayatına son veren doktorun veda mektubu ortaya çıktı         
16:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2021 13:36:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İnsan hakları avukatları, FRONTEX'in Ege Denizi'ndeki faaliyetlerinin durdurulmasını istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei