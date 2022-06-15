İnsan Hakları Bağımsız Komisyonu: 2021, Filistinliler için en zor yıl oldu - Son Dakika
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İnsan Hakları Bağımsız Komisyonu: 2021, Filistinliler için en zor yıl oldu

15.06.2022 20:26
İnsan Hakları Bağımsız Komisyonu: 2021, Filistinliler için en zor yıl oldu

İnsan Hakları Bağımsız Komisyonu, İsrail'in saldırıları, yıkım ve yerleşim faaliyetleri ile topraklara el koyması gibi ihlaller açısından Filistinliler için 2021'in "en zor yıl" olduğunu bildirdi.

İnsan Hakları Bağımsız Komisyonu, İsrail'in saldırıları, yıkım ve yerleşim faaliyetleri ile topraklara el koyması gibi ihlaller açısından Filistinliler için 2021'in "en zor yıl" olduğunu bildirdi.

Filistin insan hakları kuruluşu olan İnsan Hakları Bağımsız Komisyonu, Filistin'de 2021 yılındaki insan haklarına ilişkin hazırladığı yıllık raporunu Gazze'de düzenlediği basın toplantısıyla kamuoyuna duyurdu.

Komisyonun Genel Kurul üyesi Talal Avkel, basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Geçen yıl, İsrail'in Batı Şeria, Kudüs ve Gazze'deki saldırıları, yıkım ve yerleşim faaliyetleri, topraklara el koyması gibi ihlaller açısından Filistin halkı için en zor yıl oldu." dedi.

Avkel, Mayıs 2021'de Gazze'ye düzenlenen saldırılarda 96'sı çocuk 288 sivilin öldüğünü, 1900'dan fazla kişinin yaralandığını hatırlattı.

Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu Genel Müdür Yardımcısı Cemil Serhan da İsrail'in 15 yılı aşkındır devam eden Gazze ablukasının, insan haklarının apaçık ihlali ve uluslararası hukuka göre savaş suçu olduğunu söyledi.

Serhan, Filistin Dışişleri Bakanlığı'na, ablukanın insan haklarını ihlal ettiğine ilişkin detaylı bir dava dosyası hazırlaması ve savaş suçlularının uluslararası mahkemelerde yargılanması çağrısında bulundu.

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Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

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