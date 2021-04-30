İnsan Hakları Eylem Planı Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika

İnsan Hakları Eylem Planı Resmi Gazete'de yayımlandı

30.04.2021 07:53
İnsan Hakları Eylem Planı Resmi Gazete'de yayımlandı, System.String[]

İNSAN Hakları Eylem Planı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

İNSAN Hakları Eylem Planı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'nde, İnsan Hakları Eylem Planı'nın 'Özgür Birey, Güçlü Toplum; Daha Demokratik Bir Türkiye' vizyonu ile 2 Mart 2021 tarihinde kamuoyuna açıklandığı hatırlatıldı. İnsan Hakları Eylem Planı'nın, 11'inci Kalkınma Planı ile Yargı reformu Strteji Belgesi temelindeki reform iradesinin devamı olarak tüm bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyetlerini kapsadığı belirtildi. Eylem Planıyla, detaylı bir mevzuat taramasıyla, hak ve özgürlükler alanında genişletici değişikliklerin yanında, kamu hizmetlerinin erişilebilir, hesap verilebilir, eşit, şeffaf ve adil bir şekilde sunulmasına ilişkin standartların yükseltimesi hedeflendiği aktarıldı. Eylem Planı'yla birlikte, uygulamadaki sorunların çözümüne yönelik üst düzey bir farkındağın ve daha güçlü bir insan hakları koruma sistemi oluşturulmasının öngörüldüğü vurgulandı. Genelgede, "İnsan hak ve özgürlüklerine ilişkin standartların yükseltilmesiyle, demokrasimizin vatandaş memnuniyetine odaklı şekilde güçlenmesi süreci yeni bir ivme kazanacaktır" denildi.

FAALİYETLER İÇİN KISA, ORTA VE UZUN VADELER BELİRLENECEKEylem Planı'nda belirtilen faaliyetler için kısa, orta ve uzun vadelerin belinlendiği aktarılan genelgede "Uygulama süreci 2 yıl olarak öngörülen Eylem Planı'nda amaç, hedef ve faaliyetler somut biçimde kaleme alınmış; öngörülen her bir faaliyet için kısa (1-3 ay), orta (6 ay ve 1 yıl) ve uzun (2 yıl) süreli vadeler belirlenmiştir. Bu süreler azami niteliktedir. Bazı faaliyetler yönünden ise niteliği gereği sürekli bir takvim olarak öngörülmüştür" ifadeleri yer aldı.BAKANLIKLAR İLE KURULUŞLAR ORTAK ÇALIŞACAKEylem Planı kapsamında belirlenen her bir faaliyetin öngörülen süre içinde gerçekleşmesinin, ilgili faalietten sorumlu bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının uhdesinde verildiği bildirildi. Sorumlu bakanlıklar veya kurum ya da kuruluşların, ilgili faaliyetler kapsamında işbirliği yapacakları bakanlık, kurum ve kuruluşları belirleyeceği de aktarıldı. İşbirliği yapılacak kurumların belirlenmesinde oluşacak muhtemel tereddütlerin ise Cumhurbaşkanlığınca giderileceği vurgulandı.İNSAN HAKLARI EYLEM PLANI İZLEME VE DEĞERLENDİRME KURULUEylem Planı'nın etkin bir şekilde uygulanması ve şeffaf bir anlayışla izlenmesi amacıyla bakanlıklar ile kamu kurum ve kurulaşlarının çalışmalarını takip ve koordine etmek için 'İnsan Hakları Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme Kurulu'nun oluşturulduğu belirtildi. Kurulun ise Cumhurbaşkanı başkanlığında; Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Adalet Bakanı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Dışişleri Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı, İçişleri Bakanı, Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili'nden oluşacağı bilgisi yer aldı. Cumhurbaşkanı'nın yokluğunda ise Kurula, Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlık edeceği aktarıldı. Genelgenin devamında ise şu bilgilere yer verildi: "Kurul 6 ayda bir toplanır, çalışma usul ve esasları kurul tarafından belirlenir. İhtiyaç duyulması halinde, görüşlerinden yararlanılmak üzere ilgili kurumların temsilcileri Kurul toplantılarına davet edilebilir. Kurulan sekreterya hizmetleri Adalte Bakanlığı tarafından yerine getirilir.Eylem Planı'nda öngörülen faaliyetlerden sorumlu kurum ve kuruluşlar, uygulamaya ilişkin raporlarını 4 aylık dönemlerde Adalet Bakanlığı'na gönderecektir. Adalet Bakanlığı, Eylem Planı'nın 'Yıllık Uygulama Raporu'nu hazırlayacak ve bu raporu İzleme ve Değerlendirme Kurulu'nun onayına sunacaktır. Rapor, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu ile Kamu Denetçiliği Kurumu'na da iletilecek, bu kurumlar raporda ilişkin değerlendirme sonuçlarını Cumhurbaşkanlığı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunacaktır. Yıllık Uygulama Raporu, Cumhurbaşkanlığı tarafından kamuoyuna açıklanacaktır.

İnsan Hakları Eylem Planı Uygulama Takvimi, Adalet Bakanlığı'nın resmi internet adresinden yayımlanacaktır."

Haber:  Ferhat EKİNCİ/ANKARA,


İnsan Hakları, Türkiye, Gazete, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İnsan Hakları Eylem Planı Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Korona onları da dize getirdi! Alkolü yasaklayan Rusya yumurta dağıtmaya başladı Korona onları da dize getirdi! Alkolü yasaklayan Rusya yumurta dağıtmaya başladı Kütahya'da tam kapanma döneminde marketlerde satılan bazı ürünlere kısıtlama getirildi Kütahya'da tam kapanma döneminde marketlerde satılan bazı ürünlere kısıtlama getirildi Kılıçdaroğlu, Bahçeli'nin imzasını hatırlatıp çağrı yaptı: Merkez Bankası'nın bağımsızlığı için destek isteyeceğiz Kılıçdaroğlu, Bahçeli'nin imzasını hatırlatıp çağrı yaptı: Merkez Bankası'nın bağımsızlığı için destek isteyeceğiz Manchester United'dan 7-1'in intikamını almak için taraftarına söz veren Roma, bu kez kalesinde 6 gol gördü Manchester United'dan 7-1'in intikamını almak için taraftarına söz veren Roma, bu kez kalesinde 6 gol gördü Yasak Elma dizisinin 'Cansu'su Nilperi Şahinkaya, iç çamaşırsız yoga yaptı Yasak Elma dizisinin 'Cansu'su Nilperi Şahinkaya, iç çamaşırsız yoga yaptı Harun Tekin'e fırça atmayan kalmadı! Emre Belözoğlu, Mesut ve Caner, tecrübeli kalecinin yaptıklarıyla çılgına döndü Harun Tekin'e fırça atmayan kalmadı! Emre Belözoğlu, Mesut ve Caner, tecrübeli kalecinin yaptıklarıyla çılgına döndü İş yerlerinin hazırladığı görevlendirme belgeleri 2 Mayıs gece yarısına kadar geçerli olacak İş yerlerinin hazırladığı görevlendirme belgeleri 2 Mayıs gece yarısına kadar geçerli olacak Ailesinin umutla haber almayı beklediği kayıp çocuk akıl almaz bir noktada ortaya çıktı Ailesinin umutla haber almayı beklediği kayıp çocuk akıl almaz bir noktada ortaya çıktı
Camdaki Kız dizisine sahne vuran ayrılık! Gerçekleri fark eden Nalan, Sedat'ı terk etti Camdaki Kız dizisine sahne vuran ayrılık! Gerçekleri fark eden Nalan, Sedat'ı terk etti         
08:10
Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İnsan Hakları Eylem Planı genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İnsan Hakları Eylem Planı genelgesi         
07:45
İsrail'deki bayram kutlamalarında izdiham yaşandı! 44 kişi öldü, onlarca yaralı var İsrail'deki bayram kutlamalarında izdiham yaşandı! 44 kişi öldü, onlarca yaralı var         
05:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli ve milli silahları tek tek inceledi, yerinde test etti Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli ve milli silahları tek tek inceledi, yerinde test etti         
00:17
Ümit Özat, Emre hocanın peşini bırakmıyor! 'FETÖ' tartışmasının ardından şimdi de 'Osasuna' göndermesi gerilimi yükseltecek Ümit Özat, Emre hocanın peşini bırakmıyor! 'FETÖ' tartışmasının ardından şimdi de 'Osasuna' göndermesi gerilimi yükseltecek         
23:30
Müge Anlı'yı bile şaşkına çeviren uygunsuz görüntü iddiası: Bu programda daha neler duyacağım? Müge Anlı'yı bile şaşkına çeviren uygunsuz görüntü iddiası: Bu programda daha neler duyacağım?         
22:17
Türkiye böyle veda mesajı görmedi! Aygün Aydın, Hakan Sabancı'yla sevgiliyken kazandığı parayı kalem kalem açıkladı Türkiye böyle veda mesajı görmedi! Aygün Aydın, Hakan Sabancı'yla sevgiliyken kazandığı parayı kalem kalem açıkladı         
20:56
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memura, esnafa ve ihtiyaç sahibi ailelere bayram müjdesi Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memura, esnafa ve ihtiyaç sahibi ailelere bayram müjdesi         
19:20
Yılmaz Vural'ın öğrencisi Emrah, Başakşehir'e 'Messi plasesi' ile nefis frikik golü attı, hakem bile gözlerini alamadı Yılmaz Vural'ın öğrencisi Emrah, Başakşehir'e 'Messi plasesi' ile nefis frikik golü attı, hakem bile gözlerini alamadı         
16:31
Nesrin Cavadzade'nin Yasak Elma'ya vedasının altından olay çıktı! Meğer yönetmenle kavga etmiş Nesrin Cavadzade'nin Yasak Elma'ya vedasının altından olay çıktı! Meğer yönetmenle kavga etmiş         
16:04
PKK'lı teröristlerin mağarasından en net görüntüler! Kahraman Mehmetçik inlerine girdi PKK'lı teröristlerin mağarasından en net görüntüler! Kahraman Mehmetçik inlerine girdi         
16:03
Akşam yemeği için davet ettikleri kişiye 50 yıldır bakıyorlar: Aramızda kan bağı olmasa da can bağı var Akşam yemeği için davet ettikleri kişiye 50 yıldır bakıyorlar: Aramızda kan bağı olmasa da can bağı var         
16:02
Eşi Muammer Güzel'e şiddet uyguladığı için günlerce konuşulan Gülhan Güzel, değişimiyle Esra Erol'a damga vurdu Eşi Muammer Güzel'e şiddet uyguladığı için günlerce konuşulan Gülhan Güzel, değişimiyle Esra Erol'a damga vurdu         
16:01
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, yeni bir aşka yelken açtı Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, yeni bir aşka yelken açtı         
15:32
21 yaşındaki torunlarının 46 yaşındaki adamla evlendiğini öğrenen dede ve babaanne adeta yıkıldı 21 yaşındaki torunlarının 46 yaşındaki adamla evlendiğini öğrenen dede ve babaanne adeta yıkıldı         
12:26
Arkadaşlarının sürekli arabasını istemesine kızdı, otomobilini bırakıp traktör aldı Arkadaşlarının sürekli arabasını istemesine kızdı, otomobilini bırakıp traktör aldı         
11:47
Kafe baskınında kaçmak isterken foseptiğe düşen erkek hemşire, yaşamını yitirdi Kafe baskınında kaçmak isterken foseptiğe düşen erkek hemşire, yaşamını yitirdi         
11:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2021 08:40:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İnsan Hakları Eylem Planı Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement