İnsan Hakları Eylem Planı takvimi Adalet Bakanlığı sitesinde yayınlandı - Son Dakika

İnsan Hakları Eylem Planı takvimi Adalet Bakanlığı sitesinde yayınlandı

30.04.2021 10:33
İnsan Hakları Eylem Planı takvimi Adalet Bakanlığı sitesinde yayınlandı, System.String[]

RESMİ Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile netlik kazanan İnsan Hakları Eylem Planı Uygulama takvimi, Adalet Bakanlığı'nın internet sitesinde Türkçe ve İngilizce yayınlandı.

RESMİ Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile netlik kazanan İnsan Hakları Eylem Planı Uygulama takvimi, Adalet Bakanlığı'nın internet sitesinde Türkçe ve İngilizce yayınlandı. Eylem planında 'Özgür Birey, Güçlü Toplum; Daha Demokratik Bir Türkiye' vizyonu doğrultusunda insan hakları standartlarını yükseltmek amaçlanıyor.

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2 Mart'ta açıklanan İnsan Hakları Eylem Planı ile ilgili takvim belli oldu. Hak ve özgürlükler alanını genişletici değişikliklerin yanında, kamu hizmetlerinin erişilebilir, hesap verilebilir, eşit, şeffaf ve adil bir şekilde sunulmasına ilişkin standartların yükseltilmesini hedefleyen Eylem Planı'nın uygulama takvimi, bugün Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile netleşti. 9 amaç, 50 hedef ve 393 faaliyetten oluşan İnsan Hakları Eylem Planı Uygulama Takvimi Adalet Bakanlığı'nın internet sitesinde Türkçe ve İngilizce olarak yayınlandı.

KISA, ORTA VE UZUN SÜRELİ VADELERDE YAPILACAKUygulama takvimi 2 yıl olarak belirlenen Eylem Planı'nda yer alan her bir faaliyet için, kısa (1 ve 3 ay), orta (6 ay ve 1 yıl) ve uzun (2 yıl) süreli vadeler belirlendi. Ayrıca niteliği gereği bazı faaliyetler açısından sürekli bir takvim öngörüldü. Eylem Planı'nın etkin bir şekilde uygulanması ve izlenmesi amacıyla bütün bakanlık, kurum ve kuruluşların çalışmalarını en üst düzeyde takip edilmesi için İnsan Hakları Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme Kurulu oluşturuldu. Kurula Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık edecek.İNSAN HAKLARI EYLEM PLANININ UYGULANMASI VE İZLENMESİGenel olarak Eylem Planı'nda yer verilen toplam 393 faaliyetin 285'i süreli,108'i ise niteliği gereği sürekli olarak öngörüldü. 285 süreli faaliyetten 1 ay içinde 6, 3 ay içinde 40, 6 ay içinde 84, 1 yıl içinde 131, 2 yıl içinde ise 24'ünün gerçekleşmesi hedefleniyor. Böylece Eylem Planı'nda öngörülen süreli faaliyetlerin yüzde 90'ından fazlasının 1 yıl içinde uygulamaya geçmesi amaçlanıyor.1 AY İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ ÖNGÖRÜLEN FAALİYETLER       Bir ay içerisinde gerçekleştirilmesi öngörülen faaliyetler şu şekilde: Kapalı ceza infaz kurumlarındaki çocukların ziyaretçileri ile tüm görüşmeleri 'açık görüş' şeklinde yapılacak. Çocuk hükümlülere 'aile görüşü' imkanı gelecek. Adli yardıma başvuru formları oluşturulması ve e-Devlet üzerinden başvuru imkanı sağlanacak. Hükümlü ve tutukluların, ziyaret listesinde yer alan kişileri değiştirebilme imkanı verilecek. Engelli hükümlü/tutukluların ziyaretlerini bir refakatçi eşliğinde ya da açık görüş şeklinde yapabilme imkanı tanınacak. Hükümlü/tutuklu anneleriyle birlikte kalan 0-6 yaş grubu çocukların, yakınlarına ve annesine açık görüş sırasında teslimi sağlanacak.3 AY İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ ÖNGÖRÜLEN BAZI FAALİYETLER3 ay içerisinde gerçekleştirilmesi öngörülen bazı faaliyetler ise şöyle: Sulh ceza hakimliği kararlarına dikey itiraz usulü getirilecek. Katalog suçların kapsamı daraltılacak. Katalog suçlar bakımından somut delile dayanma şartı getirilecek. Adli kontrol tedbirlerine üst süre sınırı getirilecek ve belirli aralıklarla incelenecek. 'Konutu terk etmeme' adli kontrol tedbirinde geçen sürenin, sonuç cezanın infazından mahsubu sağlanacak. Eşe karşı işlenen suçlarda ağırlaştırıcı sebep boşanmış eşi de kapsayacak. Tek taraflı ısrarlı takip fiilleri suç olarak tanımlanacak. İdari yargıda gerekçeli karar otuz gün içinde yazılacak. İdareye yapılan başvurularda idarenin cevap verme süresi 60 günden 30 güne indirilecek. Vergi suçları için etkin pişmanlık ve zincirleme suç hükümleri uygulanacak. İletişimin tespiti ve dinlenmesi yoluyla elde edilen kayıtlar beraat kararı verilmesi halinde yok edilecek. Görev ve yetki uyuşmazlıklarına ilişkin sorunların makul sürede çözümüne ilişkin tedbirler alınacak. Çocuklar hakkındaki davalar ile istinaf ve temyiz incelemeleri öncelikli olarak görülecek.6 AY İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ ÖNGÖRÜLEN BAZI FAALİYETLER6 ay içerisinde gerçekleştirilmesi öngörülen bazı faaliyetler de şöyle sıralandı: Hakim ve savcılar için coğrafi teminat sağlanacak. Yargıtay ve Danıştay üyeliğine seçilebilmek için 45 yaş şartı getirilecek. Yargı mensuplarına sürekli ve zorunlu eğitim getirilecek. Adalet Bakanı'nın, hakimleri başka bir yargı çevresinde geçici olarak yetkilendirebilmesine ilişkin hüküm kaldırılacak. Uzun yargılama ve gerekçesizlik nedenler hakimlerin terfi ve disiplin incelemelerinde dikkate alınacak. Hukuk fakültelerine giriş başarı sıralaması yükseltilecek. Şiddet mağduru kadınlara avukat tayin edilecek. Çocuk mahkemelerindeki duruşma salonlarının çocuk dostu olacak şekilde tasarlanması, duruşmalara cübbesiz katılım sağlanacak. Spor tahkim kurullarının yapısı güncellenecek. İnsan ticaretine ilişkin suçlar gözden geçirilecek. İstinaf ceza dairelerine, kararların gerekçesiz olması ve savunma hakkının kısıtlanması hallerinde bozma yetkisi tanınacak. Bozma kararı verilen dosyaların, öncelikle ve ivedilikle görülmesi sağlanacak. İdari davaya katılanların tek başına kanun yoluna başvurabilmesi sağlanacak.

Takvimde ayrıca, 1 ve 2 yıl içerisinde gerçekleştirilmesi öngörülen bazı faaliyetler ile sürekli nitelikteki bazı faaliyetler de yer aldı.


İnsan Hakları Eylem Planı takvimi Adalet Bakanlığı sitesinde yayınlandı
İnsan Hakları Eylem Planı takvimi Adalet Bakanlığı sitesinde yayınlandı

Adalet Bakanlığı, İnsan Hakları, İngilizce, Gazete, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İnsan Hakları Eylem Planı takvimi Adalet Bakanlığı sitesinde yayınlandı - Son Dakika


Son Dakika

50 yaşındaki oyuncu Hülya Duyar, kıvrak dans videosuyla sevenlerinden alkış topladı 50 yaşındaki oyuncu Hülya Duyar, kıvrak dans videosuyla sevenlerinden alkış topladı İsrail'de 44 kişinin öldüğü katliam gibi kutlamanın görüntüleri ortaya çıktı İsrail'de 44 kişinin öldüğü katliam gibi kutlamanın görüntüleri ortaya çıktı Kremlin: Erdoğan'ın Türkiye'yi ileriye götürme şekli ABD'nin hoşuna gitmiyor, bu yüzden ses yükseltmeye çalışıyorlar Kremlin: Erdoğan'ın Türkiye'yi ileriye götürme şekli ABD'nin hoşuna gitmiyor, bu yüzden ses yükseltmeye çalışıyorlar 60 yıl önceki halini paylaşan Cüneyt Arkın, yaşadığı zor günleri anlattı: Doktorluk yaparken gittiğim evlerde artık yemek verdiler 60 yıl önceki halini paylaşan Cüneyt Arkın, yaşadığı zor günleri anlattı: Doktorluk yaparken gittiğim evlerde artık yemek verdiler Alkol yasağı için tweet atan Mehmet Boynukalın, takipçisinin uyarısıyla paylaşımını apar topar sildi Alkol yasağı için tweet atan Mehmet Boynukalın, takipçisinin uyarısıyla paylaşımını apar topar sildi Profesör Profesör "Acilen Genom Konsorsiyumu kurulmalı" sözleriyle uyardı: Kısa sürede iş çığrından çıkabilir Tam kapanmanın ilk gününde trafik aldı başını gitti! Vatandaşlar da şaşkın Tam kapanmanın ilk gününde trafik aldı başını gitti! Vatandaşlar da şaşkın Tam kapanma başladı! Görev belgesi olmadan dışarı çıkana ceza yazılacak Tam kapanma başladı! Görev belgesi olmadan dışarı çıkana ceza yazılacak
Kısıtlamanın ilk gününde e-Devlet'te sistem çöktü! Seyahat izin belgesi teknik bir arıza nedeniyle alınamıyor Kısıtlamanın ilk gününde e-Devlet'te sistem çöktü! Seyahat izin belgesi teknik bir arıza nedeniyle alınamıyor         
11:43
İngiliz devi Tottenham, Altay'ı satmak istemeyen Fenerbahçe'ye 25 milyon euroluk teklifle geliyor İngiliz devi Tottenham, Altay'ı satmak istemeyen Fenerbahçe'ye 25 milyon euroluk teklifle geliyor         
11:17
Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor! Bakanlık güvence bedellerinin değerini koruması için çalışma başlattı Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor! Bakanlık güvence bedellerinin değerini koruması için çalışma başlattı         
11:04
Ülkeleri birer birer etkisi altına aldı! İstilacı çöl çekirgeleri sınırımıza kadar geldi Ülkeleri birer birer etkisi altına aldı! İstilacı çöl çekirgeleri sınırımıza kadar geldi         
10:40
Türkiye'ye de yayılan Hint varyantının belirtilerini sayan uzman isim: 2 ay sonra vakalarda patlama yaşanabilir Türkiye'ye de yayılan Hint varyantının belirtilerini sayan uzman isim: 2 ay sonra vakalarda patlama yaşanabilir         
10:29
Görüntü İstanbul'dan! Namaz kılmak için camiye girmek isteyen kadınları içeri sokmadılar Görüntü İstanbul'dan! Namaz kılmak için camiye girmek isteyen kadınları içeri sokmadılar         
10:11
Polonya'da bir sarayın altında 10 ton Nazi altını olduğu iddiasıyla kazı yapılacak Polonya'da bir sarayın altında 10 ton Nazi altını olduğu iddiasıyla kazı yapılacak         
09:45
43 gün cezaevinde yatan Halil Sezai'den tahliye olurken gardiyana ilginç soru: Domatesi nereden alıyorsunuz? 43 gün cezaevinde yatan Halil Sezai'den tahliye olurken gardiyana ilginç soru: Domatesi nereden alıyorsunuz?         
09:10
Akılalmaz sahtekarlık! Cevizlerin içinden çıkanlar bu kadarına da pes dedirtti Akılalmaz sahtekarlık! Cevizlerin içinden çıkanlar bu kadarına da pes dedirtti         
09:07
Kütahya ve Kocaeli'de tam kapanma döneminde marketlerde satılan bazı ürünlere kısıtlama getirildi Kütahya ve Kocaeli'de tam kapanma döneminde marketlerde satılan bazı ürünlere kısıtlama getirildi         
06:57
İsrail'deki bayram kutlamalarında izdiham yaşandı! 44 kişi öldü, onlarca yaralı var İsrail'deki bayram kutlamalarında izdiham yaşandı! 44 kişi öldü, onlarca yaralı var         
05:57
Yasak Elma dizisinin 'Cansu'su Nilperi Şahinkaya, iç çamaşırsız yoga yaptı Yasak Elma dizisinin 'Cansu'su Nilperi Şahinkaya, iç çamaşırsız yoga yaptı         
22:55
Müge Anlı'yı bile şaşkına çeviren uygunsuz görüntü iddiası: Bu programda daha neler duyacağım? Müge Anlı'yı bile şaşkına çeviren uygunsuz görüntü iddiası: Bu programda daha neler duyacağım?         
22:17
İş yerlerinin hazırladığı görevlendirme belgeleri 2 Mayıs gece yarısına kadar geçerli olacak İş yerlerinin hazırladığı görevlendirme belgeleri 2 Mayıs gece yarısına kadar geçerli olacak         
19:28
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memura, esnafa ve ihtiyaç sahibi ailelere bayram müjdesi Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memura, esnafa ve ihtiyaç sahibi ailelere bayram müjdesi         
19:20
Eşi Muammer Güzel'e şiddet uyguladığı için günlerce konuşulan Gülhan Güzel, değişimiyle Esra Erol'a damga vurdu Eşi Muammer Güzel'e şiddet uyguladığı için günlerce konuşulan Gülhan Güzel, değişimiyle Esra Erol'a damga vurdu         
16:01
Arkadaşlarının sürekli arabasını istemesine kızdı, otomobilini bırakıp traktör aldı Arkadaşlarının sürekli arabasını istemesine kızdı, otomobilini bırakıp traktör aldı         
11:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2021 11:51:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İnsan Hakları Eylem Planı takvimi Adalet Bakanlığı sitesinde yayınlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement