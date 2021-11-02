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İnsan hakları grupları, Kamboçyalı otizmli çocuğun mahkumiyetini kınadı - Son Dakika

İnsan hakları grupları, Kamboçyalı otizmli çocuğun mahkumiyetini kınadı

02.11.2021 17:12
İnsan hakları grupları, Kamboçyalı otizmli çocuğun mahkumiyetini kınadı

PHNOM Kamboçya'da insan hakları grupları, sosyal medyada hükümeti eleştiren paylaşımları nedeniyle 8 ay hapis cezasına çarptırılan otizmli çocuğun davasının, muhalif aktivist ebeveynlerini korkutmak için kötüye kullanıldığını belirtti.

PHNOM Kamboçya'da insan hakları grupları, sosyal medyada hükümeti eleştiren paylaşımları nedeniyle 8 ay hapis cezasına çarptırılan otizmli çocuğun davasının, muhalif aktivist ebeveynlerini korkutmak için kötüye kullanıldığını belirtti.

Bir sohbet grubunda, Kamboçya'da yasaklı muhalefet partisinin cezaevindeki üyesi olan babasını savunan ve Başbakan Hun Sen'i eleştiren Facebook gönderilerini paylaşan 16 yaşındaki Kak Sovannchhay, 1 Kasım'da Phnom Penh Belediye Mahkemesince suç işlemeye teşvik ve alenen hakaretten suçlu bulundu.

İnsan hakları grupları, Sovannchhay'in davasının aktivist ebeveynlerini korkutmak için kötüye kullanıldığını savunarak mahkeme kararını kınadı.

Kamboçya Ulusal Kurtarma Partisi (CNRP) kıdemli üyesi Kak Komphear'ın oğlu olan Kak Sovannchhay'ın davasının ebeveynlerini korkutmak için kötüye kullanıldığı ifade edildi.

Annesi Prum Chantha, oğlunun başkalarıyla iletişim kurmakta zorlandığını ve mahkeme işlemlerini takip edemediğini, karar öncesinde gözaltında kaldığı aylarda daha da kötüleştiğini söyledi.

Chantha, "Dünyada otizmli bir çocuğu mahkum edecek bir mahkeme var mı? Yok." ifadesini kullandı.

"Dava, Kamboçya'nın adalet sisteminin bozuk olduğunu kanıtlıyor"

İnsan Hakları İzleme Örgütü (Human Rights Watch) Asya Direktör Yardımcısı Phil Robertson, yaptığı yazılı açıklamada, "Bu dava, yalnızca Sovannchhay'ın siyasi bağlantıları nedeniyle cezaevinde olan Kamboçyalı muhalif bir aktivistin oğlu olmasına dayanıyor." ifadesine yer verdi.

Robertson, mahkumiyetin bozulması ve Kak Sovannchhay'ın derhal serbest bırakılması gerektiğini belirterek "Bu dava, Kamboçya'nın adalet sisteminin ne kadar bozuk olduğunu bir kez daha kanıtlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin Phnom Penh Büyükelçisi W. Patrick Murphy de kararın ardından Twitter'dan yaptığı açıklamada, mahkemenin "bir çocuğu siyasi güdümlü suçlamalar nedeniyle hapis cezasına çarptırdığını" duyunca üzüldüklerini belirtti.

Çocuk için herhangi bir düzenleme yapılmadı

İnsan Hakları İzleme Örgütüne göre, duruşma sırasında mahkeme, çocuğun engellilik ve destek ihtiyaçlarının değerlendirilmesi için yapılan iki talebi reddetti. Polis nezaretinde ve sorgusunda ya da duruşma öncesi gözaltında tutulduğu sürede çocuk için herhangi bir düzenleme yapılmadı.

Phnom Penh Belediye Mahkemesi Sözcüsü Plang Sophal, çocuğun otizmini değerlendirmek için tıbbi olarak yeterli olmadığını ancak davanın hukuka göre yapıldığını söyleyerek, konu hakkında daha fazla yorum yapmayı reddetti.

Kak Sovannchhay'ın avukatı Sam Sokong, gencin yaptığı paylaşımların diğerlerinin babasını "hain" olarak adlandırmasına yanıt olarak geldiğini ve sözlerinin başını belaya sokabileceğine dair hiçbir fikrinin olmadığını, hatta söylediklerini hatırlamadığını aktardı.

Sokong, Sovannchhay'den söylediklerini hatırlamasını istediğini ancak hiçbirini hatırlayamadığını ifade etti.

BM, otizmli gencin serbest bırakılmasını istedi

Birleşmiş Milletler (BM) insan hakları uzmanları, davayı başından beri takip etti ve Kak Sovannchhay'ın mahkemeye çıkmadan önce eylül başlarında serbest bırakılmasını talep etti.

BM İnsan Hakları Konseyince atanan uzmanlar, kararın ardından Kamboçya hükümetini muhalifleri susturmak için mahkeme sistemini "silah olarak kullanmakla" suçladı.

Cenevre'den yapılan açıklamada, "Otizm spektrum bozukluğu olan bir küçüğün mahkum edilmesi, yetkililerin sivil topluma, muhalefet aktivistlerine ve yan kuruluşlarına yönelik devam eden yıldırma ve şiddet kampanyasında utanç verici bir dip noktasıdır." ifadesi kullanıldı.

24 Haziran'da gerçekleşen mesajlaşmanın ardından mesaj grubunun başka bir üyesinin ihbarı üzerine birkaç saatte silahlı polis, evine gelerek Kak Sovannchhay'i gözaltına almıştı.

İnsan Hakları, Kamboçya, Mahkeme, Mahkum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İnsan hakları grupları, Kamboçyalı otizmli çocuğun mahkumiyetini kınadı - Son Dakika


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