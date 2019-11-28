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İnsan hakları grupları: Suudi Arabistan Kaşıkçı cinayetinden ders almadı, baskılar artıyor
6 saat önce
İnsan hakları grupları Suudi Arabistan'da aktivistler ve basın üzerindeki baskının artarak devam ettiğini ve daha fazla sayıda gazetecinin hapse atıldığını aktarıyor.
İnsan hakları grupları Suudi Arabistan'da aktivistler ve basın üzerindeki baskının artarak devam ettiğini ve daha fazla gazetecinin hapse atıldığını aktarıyor.
Suudi Arabistan'daki insan hakları meselelerini inceleyen ve gündeme getiren Londra merkezli ALQST grubundan akademisyen Yahya Assiri "Hala insanlar ve basın üzerinde baskı kurmaya devam ediyorlar ve daha fazla sayıda insan hakları aktivistini gözaltına alıyorlar" diyor. Assiri aynı zamanda ülkesinin hava kuvvetlerinde görev yapmış eski bir asker.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 02:11
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