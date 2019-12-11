İnsan Hakları günü Balıkesir'de kutlandı

Birleşmiş Milletler tarafından 10 Aralık 1948'de kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin 71. yıl dönümü olan "10 Aralık İnsan Hakları Günü" Salih Tozan Gösteri ve Sanat Merkezinde düzenlenen programla kutlandı. İnsan Hakları günü nedeniyle düzenlenen yarışmada kazanan öğrencilere Şiir, kompozisyon ve resim dallarında ödül verildi



10 Aralık 1948 yılında Birleşmiş Milletler tarafından Evrensel İnsan Hakları Bildirgesinin yayınlanmasında dolayı İnsan Hakları Günü kutlamaları Altıeylül Yarış Ortaokulu tarafından hazırlandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan program daha sonra 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'ne ilişkin konuşmayı Altıeylül Kaymakamı Dr. Oktay Kaya yaptı.



Kaymakam Kaya, "Ortak değerler ve ortak idealler"



İnsan haklarının, bütün insanların yalnızca insan olmalarından kaynaklanan, doğuştan sahip oldukları hakların tümü olduğunu ifade eden Kaymakam Kaya, "Bu haklar tüm insanlık için ortak değerler ve gerçekleştirilmesi gereken ortak ideallerdir. Günümüzde insan hakları kavramı uluslararası bir nitelik kazanmıştır. Bugün uluslararası alanda bir ülkenin uygarlık seviyesi, o ülkenin bilim ya da teknoloji alanındaki başarıları kadar, insan haklarına gösterdiği saygıyla da ölçülmektedir. Çağımızda insan hakları kavramı hem kapsam hem de içerik açısından büyük bir gelişme göstermiştir" dedi.



Kaymakam Kaya, "Uygulama yönüyle dünyanın karnesi zayıf"



Uygulama yönüyle dünyanın karnesinin zayıf olduğunu söyleyen Altıeylül Kaymakamı Dr. Oktay Kaya, " İnsan hakları kavramı, geçen yüzyılda emsali görülmemiş bir şekilde tüm insani değerleri yıkıma uğratan 1. ve 2. Dünya Savaşları gibi felaketlerin tekrar yaşanmaması maksadıyla oluşan evrensel mutabakatın sonucunda gelişmiş ve kurumsal bir nitelik kazanmıştır. Bu sayede dünyamızda yıkımlara sebep olabilecek savaşların önlenebileceği düşünülmüştür. BM genel kurulu 10 Aralık 1948 tarihinde İnsan Hakları Evrensel Beyannamesini kabul etmiş olup, bu Bildirge insan haklarının sınırlarını belirleyen ve geliştirilmesini sağlayan başvuru niteliğinde bir belgedir. Söz konusu Bildirgenin hazırlandığı tarih tüm dünyada İnsan Hakları Günü olarak kabul edilmiştir. Bildirge imzalayan ülkelerin çoğunun yasama organınca kabul edildikten sonra 1950 yılında yürürlüğe girmiştir. Ülkemiz bu Bildirgeyi ilk imzalayan 46 ülke arasındadır. İnsan hakları alanında gerek BM gerekse Avrupa Konseyi gibi pek çok bölgesel ve uluslararası örgüt nezdinde sözleşmeler hazırlanmakta ve bu sözleşmelerin güvenceye aldığı temel hak ve özgürlüklerin korunması için şikayet ve koruma mekanizmaları öngörülmektedir. Ülke olarak pek çok uluslararası insan haklarına ilişkin sözleşmenin tarafıyız. Anayasamızın 90. Maddesinde "usulüne göre onaylanmış uluslararası sözleşmeler kanun hükmündedir ve bunların anayasaya aykırılığı iddiasıyla ilgili olarak anayasa mahkemesine başvurulamaz. İnsan haklarına ilişkin bunca sözleşme ve yasaya rağmen uluslararası sistem halen kan ve gözyaşını dindiremeyen, zalimin mazlumu ezdiği bir düzen olarak vahşi bir şekilde sürmektedir. Dün Bosna'daki zulme etnik ve dinsel gerekçelerle, politik mülahazalarla bilerek isteyerek müdahale etmeyen sözde gelişmiş dünya, günümüzde de geçmişte olduğu gibi aynı zihniyette. Demokrasi, özgürlük, insan hakları söylemlerinin arkasında nice zulümlere, kan ve gözyaşlarına sebep olmaya devam etmektedir. İşte Afganistan, işte Irak, işte Suriye ve işte açlıkla karşı karşıya olan 20 milyon Yemen. Kuvvetlinin haklı değil, haklının kuvvetli olduğu bir dünya hepimizin özlemidir. Uzun yıllar dünyaya dürüstlük ve insan hakları konusunda örnek olmuş bir milletin torunları olarak çok çalışacağız, güçlü olacağız, adil olacağız, insan hakları uygulamalarımızla dünyaya önder ve lider olacağız. İnsan hakları bizim öz malımız, öz değerimiz. İnsanlığın kurtuluşu, yaratılanı yaratandan ötürü seven hoşgörü ikliminin tesisine ve insan ve insanlığın hamisi ve hadimi olmaya bağlıdır" şeklinde ifade etti.



Öğrencilere Şiir, resi ve kompozisyon dallarında ödül aldılar



İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi maddelerinin de okunduğu programda daha sonra Balıkesir'de yapılan şiir, kompozisyon ve resim dallarında yarışmaya giren öğrencilere Vali Ersin Yazıcı tarafından hediyeler verildi.



Resim dalında; 1.Susurluk Fatih İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Kıvanç Kırgöz, 2.Bigadiç Cumhuriyet İlkokulu 3. Sınıf öğrencisi Aysima Demir, 3.Edremit Özel Altınoluk Çağdaş Eğitim Vakfı İlkokulu 4. Sınıf öğrencisi İremnur Aydın, Edremit Özel Altınoluk Çağdaş Eğitim Vakfı İlkokulu 4. Sınıf öğrencisi Mısra Uludoğan



Şiir dalında ödül alan öğrenciler; 1.Susurluk Mehmetçik Ortaokulu 8. Sınıf öğrencisi Yağmur Kocataş, 2.Edremit Mevlana Ortaokulu 8. Sınıf öğrencisi Ayşe Sevde Pune, 3.Edremit Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Ortaokulu 6. Sınıf öğrencisi Nefise Sude Akıncı



Kompozisyon dalın ödül alan öğrenciler; 1.Karesi Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi 10. Sınıf öğrencisi Gökçen Kazar, 2.Bandırma Anadolu İmam Hatip Lisesi 12. Sınıf öğrencisi Elif Sal, 3.Karesi Fatma Emin Kutvar Anadolu Lisesi 9. Sınıf öğrencisi Dilara Ermiş ödül aldı.



Toplumda insan haklarının korunması ve güvence altına alınması konusunda insanların bilgilendirilmesi ve insan hakları bilincinin yaygınlaştırılması amacına yönelik olarak hazırlanan programa Vali Ersin Yazıcı, Balıkesir Barosu Başkanı Av. Erol Kayabay, Altıeylül Kaymakamı Dr. Oktay Kaya, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - BALIKESİR