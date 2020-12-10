"İnsan hakları ihlalleri karşısında en sert yaptırımlar uygulanmalı" - Son Dakika

"İnsan hakları ihlalleri karşısında en sert yaptırımlar uygulanmalı"

10.12.2020 15:38

Geçtiğimiz günlerde Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Başakşehir ile PSG arasında oynanan maçta ırkçılık skandalı yaşanmıştı.

Geçtiğimiz günlerde Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Başakşehir ile PSG arasında oynanan maçta ırkçılık skandalı yaşanmıştı.  Avukat Murat Baybalı yaşanan bu ırkçılık söylemleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Avukat Baybalı, "İnsan hakları ihlalleri karşısıda herkes tarafından kesin ve net bir tavır konulmalı, asla kabullenilmemeli, kınanmalı ve en sert yaptırımlar uygulanmalıdır" dedi.

Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Başakşehir ile PSG arasında oynanan maçta ırkçılık skandalı yaşanmıştı. 4. hakem Sebastian Coltescu'nun Başakşehir yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya yönelik ırkçı söylemleri, dünyayı ayağa kaldırdı. İstanbul Kent Üniversitesi Genel Sekreter yardımcısı Avukat Murat Baybalı'da konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"BİLDİRGE SADECE BELİRLİ BİR ÜLKEYİ DEĞİL TÜM DÜNYAYI KAPSAMAKTA"

Avrupa da dahil olmak üzere tüm dünyada insan hakları ihlallerinin devam ettiğini söyleyen Avukat Baybalı, "İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin yayımlanmasının ardından 72. Yıl sonra maalesef insan hakları değerlerinin hafife alındığının örneklerini sıklıkla görmekteyiz. Bildirgenin 2. maddesinde herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal ya da başka türden kanaat, ulusal ya da toplumsal köken, mülkiyet, doğuş veya başka türden statü gibi herhangi bir ayrım gözetilmeksizin, bu bildirgede belirtilen bütün hak ve özgürlüklere sahip olduğu belirtilmektedir. Sadece belirli bir bölge ya da ülkeyi değil tüm dünyayı kapsamakta olan bildirgede dünya insanlarının "insanca yaşama" hakkının hukuki sınırları belirlenmektedir. Bildirge uluslararası alanda insan haklarının korunması yolunda atılmış en önemli adım olmakla beraber uluslararası hukukun temelini oluşturmakta, birçok ülkenin anayasasında bildirgeye atıflar bulunmaktadır. Fakat geçtiğimiz Salı günü UEFA Şampiyonlar Liginde mücadele etmekte olan temsilcimiz Başakşehir Futbol Kulübü yardımcı antrenörü Pierre Webo PSG maçında 4. Hakem Constantin Sebastian Coltescu'nun ırkçı söylemlerine maruz kalmıştır" dedi.

"HERKES TARAFINDAN KESİN VE NET BİR TAVIR KONULMALI"

Avukat Baybalı, sözlerine şu şekilde devam etti:

"İnsan hakları ihlalleri karşısında herkes tarafından kesin ve net bir tavır konulmalı, asla kabullenilmemeli, kınanmalı ve en sert yaptırımlar uygulanmalıdır. İnsan hakları düşmanlarına karşı sürekli mücadeleden asla taviz verilmemelidir. Irkçılık UEFA'nın en önem verdiği konulardan biri olup tüm Avrupa futbol müsabakalarında "Irkçılığa Hayır" ve "Saygı" temalı pankartlar kullanılmaktadır. Maçın 4. hakeminin ırkçı söylemleri ile UEFA'nın "Temel Ahlaki Değerler" ile "Irkçılık ve Ayrımcılık" yönetmeliklerinin dışına çıkılmıştır. UEFA Denetim, Etik ve Disiplin Kurulu tarafından bugüne kadar müsabakalarda yaşanan ırkçılık olayları neticesinde birçok kez men, seyircisiz oynama, tribün kapatma ve yüklü para cezaları gibi yaptırımlar uyguladığı görülmüştür."

"ÖMÜR BOYU FUTBOL MÜSABAKALARINDAN MEN CEZASI UYGULANMALI"

Tüm dünyayı ayağa kaldıran bu son olayın, uluslararası futbol camiasında ırkçılıkla mücadele bağlamında bir dönüm noktası olarak görülmesi gerektiğini söyleyen Avukat Baybalı," Dünyanın en önemli spor organizasyonlarından biri olan UEFA Şampiyonlar Liginde ırkçılık iddiasına her iki takım futbolcularının sahayı terk ederek tepki göstermesi yeşil sahalarda ırkçılıkla mücadelede benzersiz bir tepkidir. Maçın 4. Hakemi Coltescu hakkında açılacak soruşturma neticesinde gerçekleştirmiş olduğu eylemin hakaret olarak değil, mutlak suretle ırkçılık ve ayrımcılık olarak değerlendirilmesi, örnek olması açısından da en ağır disiplin cezası uygulanarak ömür boyu futbol müsabakalarından men cezası alması gerektiği kanaatindeyim" diye konuştu.


İnsan hakları ihlalleri karşısında en sert yaptırımlar uygulanmalı

Şampiyonlar Ligi, İnsan Hakları, Irkçılık, PSG, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor 'İnsan hakları ihlalleri karşısında en sert yaptırımlar uygulanmalı' - Son Dakika Spor


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