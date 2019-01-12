İnsan Hakları İhlalleri Olduğunu Söylemek Abesle İştigaldir"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, "Türkiye'de insan hakları ihlalleri olduğunu söylemek aslında abesle iştigaldir.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, "Türkiye'de insan hakları ihlalleri olduğunu söylemek aslında abesle iştigaldir. Sonuçta hukuk ve kanunlar herkes için geçerlidir. Türkiye bir hukuk devletidir." dedi.



Usta, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban'ı ziyaretinde, kentte üç günlük eğitim programlarına katılacaklarını söyledi.



Temel hedeflerinin özellikle AK Parti iktidarıyla insan hakları noktasında kat ettikleri yolu, ilerlemeleri, başarıları bir kere daha hafızalarda yenilemek olduğunu belirten Usta, "Bundan sonraki süreçte vizyonumuzla söylemimizle beraber nasıl bir yol izleyeceğimiz noktasında bütün bölgemizdeki il başkanlarımızın başkanlığında bir çalışma yürütüyoruz." diye konuştu.



Bir basın mensubunun "Muhalefet, özellikle insan haklarının ihlal edildiği yönünde açıklamalar yapıyor. Türkiye'de insan hakları ihlal ediliyor mu?" şeklindeki sorusu üzerine Usta, "İnsan hakları ihlali denilince aslında somut bir iki tane olay bile gündeme getiremiyorlar." ifadelerini kullandı.



Bu iddiaların hiçbirinin doğru olmadığını vurgulayan Usta, şöyle devam etti:



"Türkiye, insan hakları noktasında pek çok Avrupa ülkesinin, Amerika'nın, kendini özgürlükler ve insan hakları noktasında sözde ileri olarak niteleyen pek çok ülkenin standartlarının üzerindedir. O yüzden insan hakları ihlalinin olduğunu söylemek aslında Türkiye'yi farklı ülkelerle kıyasladığınız zaman mümkün değil. Ama burada şuna dikkat etmek lazım. Bütün dünyada, uluslararası platformlarda, devletlerin güvenlik politikalarıyla birlikte insan hakları politikalarının artık tartışıldığı bir dönemdeyiz."



Pek çok ülkenin sınırlarını duvarlarla kapattığı bir dönemde Türkiye'nin bütün mazlumlar, dünya insanlığı, insan hakları ve insan onuru için ne yapabileceğini dert edindiğine dikkati çeken Usta, "Bunu dert edinen dünyada başka bir ülke yok. O yüzden Türkiye'de insan hakları ihlalleri olduğunu söylemek aslında abesle iştigaldir. Sonuçta hukuk ve kanunlar herkes için geçerlidir. Türkiye bir hukuk devletidir." dedi.



Usta, hukuka aykırı iş yapanların, terör örgütleriyle iş birliği içerisinde olanların hesabının da mesleğine, kimliğine, görevine, makamına bakılmaksızın sorulacağını dile getirdi.



Türkiye'nin hukuk devletinin kuralları çerçevesinde, kanunlara saygılı ve insan onuruna yakışır bir tablo sergilediğini belirten Usta, bu anlamda dünyaya örnek olduğunu kaydetti.



Belediye Başkanı Burhanettin Çoban da ziyaretlerinden dolayı Usta'ya teşekkür etti.



Ziyarete, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Ali Özkaya ve İbrahim Yurdunuseven, AK Parti Afyonkarahisar Belediye Başkanı adayı Mehmet Zeybek, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Sezen ile AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Ethem Karahan katıldı.

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