Son Dakika Haberleri: İnsan Hakları İzleme Örgütü: Ailelerinden koparılan Uygur çocuklar derhal teslim edilsin
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İnsan Hakları İzleme Örgütü: Ailelerinden koparılan Uygur çocuklar derhal teslim edilsin

47 dakika önce

İnsan Hakları İzleme Örgütü, Çin yönetimine, ailelerinden zorla kopardığı Uygur ve Doğu Türkistanlı çocukları derhal teslim etmesi çağrısında bulundu. HRW'nin çağrısında, "Pekin hükümeti, Uygur ve diğer Müslüman Türk çocukları ailelerinden ayırmaktan vazgeçmelidir" ifadesi yer aldı

İnsan Hakları İzleme Örgütü: Ailelerinden koparılan Uygur çocuklar derhal teslim edilsin, System.String[]

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) Çin yönetimine, ailelerinden zorla kopardığı Uygur ve Doğu Türkistanlı diğer Türk kökenli azınlıklara mensup çocukları derhal teslim etmesi çağrısında bulundu.


HRW'nin çağrısında "Pekin hükümeti, Uygur ve diğer Müslüman Türk çocukları ailelerinden ayırmaktan vazgeçmelidir" ifadesi yer aldı.

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İnsan Hakları İzleme Örgütü, Çin Halk Cumhuriyeti, Uygur, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 04:15 
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