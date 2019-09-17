İnsan Hakları İzleme Örgütü: Ailelerinden koparılan Uygur çocuklar derhal teslim edilsin
47 dakika önce
İnsan Hakları İzleme Örgütü, Çin yönetimine, ailelerinden zorla kopardığı Uygur ve Doğu Türkistanlı çocukları derhal teslim etmesi çağrısında bulundu. HRW'nin çağrısında, "Pekin hükümeti, Uygur ve diğer Müslüman Türk çocukları ailelerinden ayırmaktan vazgeçmelidir" ifadesi yer aldı
İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) Çin yönetimine, ailelerinden zorla kopardığı Uygur ve Doğu Türkistanlı diğer Türk kökenli azınlıklara mensup çocukları derhal teslim etmesi çağrısında bulundu.
HRW'nin çağrısında "Pekin hükümeti, Uygur ve diğer Müslüman Türk çocukları ailelerinden ayırmaktan vazgeçmelidir" ifadesi yer aldı.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 04:15
DAEŞ lideri Bağdadi'den yeni ses kaydı PKK tarafından 4 yıl önce kaçırılan asker, ailesine mektup gönderdi Koop-İş Sendikası, H&M ile toplu sözleşmede anlaşma sağlayamayınca grev kararı aldı Son Dakika: AK Parti Grup Başkanı Bostancı: Yeni yargı paketinde idam cezası bulunmuyor