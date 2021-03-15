İnsan Hakları İzleme Örgütü, Avustralya'yı Myanmar'daki cunta liderlerine yaptırım uygulamaya çağırdı - Son Dakika

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) Avustralya'dan, Myanmar'da darbe yapan askeri cunta liderlerine yaptırım uygulanmasını istedi.

Merkezi New York'ta bulunan HRW'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Myanmar ordusunun 1 Şubat'ta yönetime el koymasının ardından ülkedeki gelişmeler ele alındı.

Açıklamada, Myanmarlıların 1962 ila 2011 yıllarında yaklaşık 50 yıl süren cunta yönetiminin ardından sivil hükümete kavuştuğuna dikkat çekildi.

ABD, Kanada, İngiltere ve Yeni Zelanda'nın darbede rol oynayan askeri yetkililere yaptırım kararı aldığı veya savunma ilişkilerini durdurduğu anımsatılan açıklamada, Avustralya'nın da 7 Mart'ta Myanmar ile savunma alanında iş birliği projelerini sona erdirdiği belirtildi.

Açıklamada, bu zamana kadar Myanmar'daki askeri yetkililere yaptırım kararı almayan Avustralya'nın, Batı ülkelerinin çok baskı yapması halinde Myanmar'ın Çin'in yörüngesine girmesinden korktuğu iddia edildi.

"Ancak bu fazlaca basite indirgendi." ifadesi kullanılan açıklamada, Myanmar'ın Çin'e yatırım ve döviz konusunda bel bağlamaktaki korkusunun askeri yetkilileri 10 yıl önce ülkeyi açmaya ittiğine işaret edildi.

Açıklamada, Çin'in Myanmar ordusuyla 10 yıllardır çatışan silahlı etnik gruplara önemli silahlar sağladığına ve iki ülke arasındaki sınırı bu grupların faaliyet göstermesi için açık tuttuğuna dikkat çekildi.

Çin'in, ülkenin devrik lideri Aung San Suu Çii döneminde Myanmar ile dostane bir ilişki kurmaya çalıştığı kaydedilen açıklamada, bu durumun tartışmalı olsa da yatırımlar için birçok kapı araladığı değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, Çin'in, Myanmar'da "Bir Kuşak Bir Yol" projesiyle bağlantılı olan önemli yatırımlarının kesintiye uğramasını istemeyeceğinin altı çizildi.

Avustralya'nın Myanmar'a silah ambargosu uyguladığına değinilen açıklamada, Canberra yönetiminden diğer Birleşmiş Milletler (BM) ülkelerini de küresel silah ambargosuna teşvik etmesi istendi.

Açıklamada Avustralya'nın, cunta yönetiminin, aralarında darbe karşıtı protestocuların öldürülmesinin de olduğu ihlallerinden sorumlu üst düzey yöneticilerine en kısa sürede yaptırım uygulaması çağrısı yapıldı.

Myanmar Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing gibi kişilere uygulanacak yaptırımların seyahat yasağı ve kişisel varlığın dondurulmasını da kapsaması gerektiği belirtilen açıklamada, yaptırımların Kanada, İngiltere ve ABD gibi Avustralya'nın aynı fikirde olduğu ülkelerle dayanışmasını pekiştireceği vurgulandı.

Açıklamada, Avustralya'dan Myanmar'ın sivil yönetime dönmesini isteyen halkın çağrısına kulak vererek somut adım atması istendi.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, kendisine yakın siyasi grupların 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atmasının ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Türkiye, darbeye en sert tepki veren ülkelerin başında yer alırken Batı ülkelerinden de darbeye yönelik çeşitli tepkiler ve eleştiriler gelmişti.

Myanmarlılar, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamıştı. Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde yaklaşık 70 gösterici hayatını kaybetti, 1500'ün üzerinde kişi ise gözaltına alındı.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken, gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.