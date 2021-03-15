İnsan Hakları İzleme Örgütü, Avustralya'yı Myanmar'daki cunta liderlerine yaptırım uygulamaya çağırdı - Son Dakika

İnsan Hakları İzleme Örgütü, Avustralya'yı Myanmar'daki cunta liderlerine yaptırım uygulamaya çağırdı

15.03.2021 14:19
İnsan Hakları İzleme Örgütü, Avustralya'yı Myanmar'daki cunta liderlerine yaptırım uygulamaya çağırdı, System.String[]

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) Avustralya'dan, Myanmar'da darbe yapan askeri cunta liderlerine yaptırım uygulanmasını istedi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) Avustralya'dan, Myanmar'da darbe yapan askeri cunta liderlerine yaptırım uygulanmasını istedi.

Merkezi New York'ta bulunan HRW'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Myanmar ordusunun 1 Şubat'ta yönetime el koymasının ardından ülkedeki gelişmeler ele alındı.

Açıklamada, Myanmarlıların 1962 ila 2011 yıllarında yaklaşık 50 yıl süren cunta yönetiminin ardından sivil hükümete kavuştuğuna dikkat çekildi.

ABD, Kanada, İngiltere ve Yeni Zelanda'nın darbede rol oynayan askeri yetkililere yaptırım kararı aldığı veya savunma ilişkilerini durdurduğu anımsatılan açıklamada, Avustralya'nın da 7 Mart'ta Myanmar ile savunma alanında iş birliği projelerini sona erdirdiği belirtildi.

Açıklamada, bu zamana kadar Myanmar'daki askeri yetkililere yaptırım kararı almayan Avustralya'nın, Batı ülkelerinin çok baskı yapması halinde Myanmar'ın Çin'in yörüngesine girmesinden korktuğu iddia edildi.

"Ancak bu fazlaca basite indirgendi." ifadesi kullanılan açıklamada, Myanmar'ın Çin'e yatırım ve döviz konusunda bel bağlamaktaki korkusunun askeri yetkilileri 10 yıl önce ülkeyi açmaya ittiğine işaret edildi.

Açıklamada, Çin'in Myanmar ordusuyla 10 yıllardır çatışan silahlı etnik gruplara önemli silahlar sağladığına ve iki ülke arasındaki sınırı bu grupların faaliyet göstermesi için açık tuttuğuna dikkat çekildi.

Çin'in, ülkenin devrik lideri Aung San Suu Çii döneminde Myanmar ile dostane bir ilişki kurmaya çalıştığı kaydedilen açıklamada, bu durumun tartışmalı olsa da yatırımlar için birçok kapı araladığı değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, Çin'in, Myanmar'da "Bir Kuşak Bir Yol" projesiyle bağlantılı olan önemli yatırımlarının kesintiye uğramasını istemeyeceğinin altı çizildi.

Avustralya'nın Myanmar'a silah ambargosu uyguladığına değinilen açıklamada, Canberra yönetiminden diğer Birleşmiş Milletler (BM) ülkelerini de küresel silah ambargosuna teşvik etmesi istendi.

Açıklamada Avustralya'nın, cunta yönetiminin, aralarında darbe karşıtı protestocuların öldürülmesinin de olduğu ihlallerinden sorumlu üst düzey yöneticilerine en kısa sürede yaptırım uygulaması çağrısı yapıldı.

Myanmar Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing gibi kişilere uygulanacak yaptırımların seyahat yasağı ve kişisel varlığın dondurulmasını da kapsaması gerektiği belirtilen açıklamada, yaptırımların Kanada, İngiltere ve ABD gibi Avustralya'nın aynı fikirde olduğu ülkelerle dayanışmasını pekiştireceği vurgulandı.

Açıklamada, Avustralya'dan Myanmar'ın sivil yönetime dönmesini isteyen halkın çağrısına kulak vererek somut adım atması istendi.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, kendisine yakın siyasi grupların 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atmasının ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Türkiye, darbeye en sert tepki veren ülkelerin başında yer alırken Batı ülkelerinden de darbeye yönelik çeşitli tepkiler ve eleştiriler gelmişti.

Myanmarlılar, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamıştı. Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde yaklaşık 70 gösterici hayatını kaybetti, 1500'ün üzerinde kişi ise gözaltına alındı.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken, gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

İnsan Hakları İzleme Örgütü, Çin Halk Cumhuriyeti, Avustralya, Myanmar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İnsan Hakları İzleme Örgütü, Avustralya'yı Myanmar'daki cunta liderlerine yaptırım uygulamaya çağırdı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ölümlü kazaya karıştıktan sonra kaçan sürücünün ifadesi herkesi şoke etti: Yayalar bana çarpmış olabilir Risk haritasındaki renk kodlarına yönelik alternatif: İllerin içindeki ilçelerin rengi farklı olabilir Usta oyuncu Hülya Darcan, Bir Zamanlar Çukurova dizisine dahil oldu Su kanalında bir erkeğe ait cansız beden bulundu YPG'nin sözde tugay komutanı kıskıvrak yakalandı! Örgütün kanlı eylemi deşifre edildi Maddi sıkıntı yaşayan Bursaspor'un stat ve antrenman tesislerinin elektrikleri kesildi Oyuncu Ahmet Rıfat Şungar ve Esra Gülmen evlendi! Gelinlik ve damatlık görenleri şaşkına çevirdi İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Enver Aysever'e özel ihale! 18 günlük eğitim için 238 bin lira ödeyecekler
31 Mart'tan itibaren yeni dönem başlıyor! 120 metrekare daire için 1 otopark zorunlu olacak 31 Mart'tan itibaren yeni dönem başlıyor! 120 metrekare daire için 1 otopark zorunlu olacak         
14:20
PKK'nın elinden kaçan genç kızdan kan donduran itiraf: 'Masum canlar nasıl katledilir?' eğitimi aldık PKK'nın elinden kaçan genç kızdan kan donduran itiraf: 'Masum canlar nasıl katledilir?' eğitimi aldık         
14:06
Elon Musk kapanma kararına uymadı, yüzlerce Tesla çalışanı koronavirüse yakalandı Elon Musk kapanma kararına uymadı, yüzlerce Tesla çalışanı koronavirüse yakalandı         
13:57
TRT Spor'da satışı yasak olan enerji içeceğinin reklamının yapılması tartışma yarattı TRT Spor'da satışı yasak olan enerji içeceğinin reklamının yapılması tartışma yarattı         
13:39
Babasını tüfekle öldüren 15 yaşındaki çocuk, hiçbir şey olmamış gibi gittiği okulda gözaltına alındı Babasını tüfekle öldüren 15 yaşındaki çocuk, hiçbir şey olmamış gibi gittiği okulda gözaltına alındı         
13:26
Eşinin erkek kardeşine ormanda tecavüz edip çıplak fotoğraflarını çeken enişte tutuklandı Eşinin erkek kardeşine ormanda tecavüz edip çıplak fotoğraflarını çeken enişte tutuklandı         
12:22
Siyasetin dengeleri değişecek! Deva Partisi lideri Babacan 'ittifaka' yeşil ışık yaktı Siyasetin dengeleri değişecek! Deva Partisi lideri Babacan 'ittifaka' yeşil ışık yaktı         
11:55
Son Dakika! 2021 yılı için fitre miktarı 28 TL olarak belirlendi Son Dakika! 2021 yılı için fitre miktarı 28 TL olarak belirlendi         
11:33
Oyun oynadığı kardeşini, üzerine kolonya döküp yaktı Oyun oynadığı kardeşini, üzerine kolonya döküp yaktı         
11:28
Erik Lamela'nın Arsenal'e attığı rabona golü, dünya basınında gündem oldu Erik Lamela'nın Arsenal'e attığı rabona golü, dünya basınında gündem oldu         
11:25
İstanbul'da bir kadın, İETT çalışanını böyle taciz etti İstanbul'da bir kadın, İETT çalışanını böyle taciz etti         
11:08
Son ankette, seçim barajını sadece AK Parti ve CHP geçebiliyor Son ankette, seçim barajını sadece AK Parti ve CHP geçebiliyor         
10:20
Bugün güncellenecek korona risk haritasında, İstanbul dahil 9 ilin turuncudan kırmızıya geçmesi bekleniyor Bugün güncellenecek korona risk haritasında, İstanbul dahil 9 ilin turuncudan kırmızıya geçmesi bekleniyor         
09:41
Kalın sesi başına dert olan Şafak Pekdemir'in erkek olduğu iddiası Kalın sesi başına dert olan Şafak Pekdemir'in erkek olduğu iddiası         
20:50
Odun keserken kontrolü kaybeden genç testere kurbanı oldu Odun keserken kontrolü kaybeden genç testere kurbanı oldu         
18:57
Değişimiyle dillerden düşmeyen Deniz Seki: Erkek olsam kendime aşık olurdum Değişimiyle dillerden düşmeyen Deniz Seki: Erkek olsam kendime aşık olurdum         
18:45
Kayıp gencin cansız bedeni dağ başında bulundu Kayıp gencin cansız bedeni dağ başında bulundu         
17:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2021 14:34:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İnsan Hakları İzleme Örgütü, Avustralya'yı Myanmar'daki cunta liderlerine yaptırım uygulamaya çağırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei