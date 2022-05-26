İnsan Hakları İzleme Örgütü, Bulgar polisini Afgan göçmenlere şiddet uygulamakla suçladı - Son Dakika
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İnsan Hakları İzleme Örgütü, Bulgar polisini Afgan göçmenlere şiddet uygulamakla suçladı

26.05.2022 15:50
İnsan Hakları İzleme Örgütü, Bulgar polisini Afgan göçmenlere şiddet uygulamakla suçladı

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), yayımladığı raporda, Bulgar Sınır Polis görevlilerini, ülkeye yasa dışı yoldan girmeye çalışan Afgan göçmenlere şiddet uygulamakla suçladı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), yayımladığı raporda, Bulgar Sınır Polis görevlilerini, ülkeye yasa dışı yoldan girmeye çalışan Afgan göçmenlere şiddet uygulamakla suçladı.

Bulgaristan Ulusal Radyosunun (BNR) haberine göre, HRW'nin yayımladığı Ekim 2021–Nisan 2022 dönemine ait özel raporunda, Bulgar Sınır Polislerinin, uluslararası hukuka aykırı faaliyetlerde bulunarak düzensiz göçle ülkeye gelen Afganları geri püskürttüğü ifade edildi.

HRW'ye mülakat veren Afgan kökenli 15 kişi, Türkiye ve Yunanistan'dan Bulgaristan'a, 17 ayrı yasa dışı yoldan sınırı geçme girişimlerinden söz ederken, Bulgar güvenlik güçlerinin kaba tavrıyla karşılaştıklarını anlattı.

Şiddete maruz kalan 14 kişi dayak yediklerini, Bulgar Sınır Polislerinin özel eşyalarına el koyduğunu, kışın ortasında elbiselerini çıkartıp kendilerini geri gönderdiğini iddia etti.

İfade veren kişilerden biri, "Bizleri adeta futbol topu gibi şutlayıp tekmelediler. Dayaktan sadece başımı koruyabildim. Bizleri hem yakalarken hem de sınırdan dışarı atarken iki kez dayak attılar" diyerek, bir daha Bulgaristan'a girmek üzere girişimde bulunmamaları konusunda kesin uyarı aldıklarını söyledi.

Yetişkin erkeklerden oluşan diğer bir göçmen grubuna katılan 14 yaşındaki bir genç ise gruptaki diğer kişilere 20 dakika boyunca dayak atıldığını, Yunanistan'a doğru geri yollanmadan önce bir çoban köpeğinin saldırısına da uğradıklarını anlattı.

Bulgaristan Anayasası'nın ülkede şiddete maruz kalan kişilere sığınma hakkı verilmesini öngördüğüne işaret eden HRW, Bulgar makamları Ukrayna'dan gelen göçmenleri sıcak karşılandıklarını, buna karşılık Afgan ve diğer kökenli göçmenlere olumsuz tavır aldıklarını belirtti.

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Kaynak: AA

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