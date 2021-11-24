Üye Girişi
İnsan Hakları İzleme Örgütü, Fransa'nın Mısır'a verdiği askeri desteği kesmesini istedi - Son Dakika

İnsan Hakları İzleme Örgütü, Fransa'nın Mısır'a verdiği askeri desteği kesmesini istedi

24.11.2021 14:53
İnsan Hakları İzleme Örgütü, Fransa'nın Mısır'a verdiği askeri desteği kesmesini istedi

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Mısır ve Fransa'nın gizli bir anlaşma kapsamında 2016-2018 döneminde Libya sınırında düzenlediği askeri operasyonlarda sivillerin hedef alındığına yönelik haberin ardından Paris'in konuyu soruşturması ve Kahire'ye verdiği güvenlik desteğini kesmesini istedi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Mısır ve Fransa'nın gizli bir anlaşma kapsamında 2016-2018 döneminde Libya sınırında düzenlediği askeri operasyonlarda sivillerin hedef alındığına yönelik haberin ardından Paris'in konuyu soruşturması ve Kahire'ye verdiği güvenlik desteğini kesmesini istedi.

HRW'nin, konuya ilişkin açıklamasında, 22 Kasım'da Fransız Silahlı Kuvvetlerinin "Disclose" internet sitesi tarafından yayımlanan habere ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurduğu hatırlatıldı.

Soruşturmanın sızıntıların kaynağına mı yoksa içerdiği iddialara mı odaklanacağının belli olmadığı ifade edilen açıklamada, "Fransa daha önce de Mısır hükümetinin korkunç insan hakları siciline yardım etmişti." ifadesi kullanıldı.

Mısır'ın, Fransa'nın en iyi silah müşterileri arasında yer aldığı kaydedilen açıklamada, "Fransa, bu silahlardan bazılarının protestoları şiddetle bastırmak ve diğer insan hakları ihlallerini işlemek için kullanıldığına dair kanıtlara rağmen güvenlik ve terörle mücadele bahanesiyle Sisi hükümetiyle büyük silah anlaşmaları imzalamaya devam ediyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Fransa'nın Disclose'un iddialarını derhal araştırması ve Mısır hükümetine yaptığı güvenlikle ilgili tüm satışları askıya alması istendi.

"Operasyonda sadece siviller öldürüldü"

Disclose internet sitesinin Elysee Sarayı, Savunma Bakanlığı ile Askeri İstihbarat Direktörlüğüne (DRM) ait gizli belgelere dayandırdığı 22 Kasım tarihli özel haberine göre, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, 25 Temmuz 2015'te savunma bakanı olduğu dönemde Mısır'ın başkenti Kahire'ye gerçekleştirdiği ziyarette Mısırlı mevkidaşı ile görüştü ve terörle mücadele kapsamında ülkenin Libya sınırında "Sirli" adı verilen operasyonun düzenlenmesine karar verildi.

Operasyon kararı gizli alınıp, herhangi resmi anlaşma imzalanmazken, Fransa, Şubat 2016'da başlayan operasyona ilişkin Mısır'la istihbarat bilgelerini paylaştı. Operasyonda görevli Fransız kuvvetler, Mısır'ın Fransa'nın verdiği bilgilerle teröristleri değil uyuşturucu kaçakçılığıyla suçlanan sivil vatandaşları hedef aldığını üst makamlarına bildirdi.

Disclose internet sitesine konuşan, operasyonda görev yapan ve ismi açıklanmayan bir yetkili, "Operasyonda sadece siviller öldürüldü. Teröristler (operasyonun yapıldığı) bölgede değildi. Onlarda daha çok ülkenin kuzeybatısında Sinai bölgesinde bulunuyordu." ifadesini kullandı.

Habere göre, Fransız ordusunun Mısır'da 2016-2018'de sivillere yönelik en az 19 saldırıda sorumluluğu bulunuyor ve saldırılarda yüzlerce sivil hayatını kaybetti.

İnsan Hakları İzleme Örgütü, İnsan Hakları, Fransa, Mısır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İnsan Hakları İzleme Örgütü, Fransa'nın Mısır'a verdiği askeri desteği kesmesini istedi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Doların ateşini düşüren kare! BAE Veliaht Prensi yatırım anlaşmaları için Türkiye'de 15:46 Doların ateşini düşüren kare! BAE Veliaht Prensi yatırım anlaşmaları için Türkiye'de Kemal Kılıçdaroğlu, MYK sonrası basın açıklaması gerçekleştirdi 15:27 Kemal Kılıçdaroğlu, MYK sonrası basın açıklaması gerçekleştirdi Dünya bu araştırmayı konuşuyor! Açık havada maske takmadan uygulanan sosyal mesafe kuralı hiçbir işe yaramıyor 15:16 Dünya bu araştırmayı konuşuyor! Açık havada maske takmadan uygulanan sosyal mesafe kuralı hiçbir işe yaramıyor
Toprak Mahsulleri Ofisi: Uygun fiyattan satışa başladık, un arzında sıkıntı yok 14:37 Toprak Mahsulleri Ofisi: Uygun fiyattan satışa başladık, un arzında sıkıntı yok Kazada araçtan fırlayan adam korkunç şekilde can verdi 14:10 Kazada araçtan fırlayan adam korkunç şekilde can verdi Atanamayan öğretmen İYİ Parti grubunda konuştu: Türk Dili ve Edebiyatı mezunuyum, markette çalışıyorum 12:53 Atanamayan öğretmen İYİ Parti grubunda konuştu: Türk Dili ve Edebiyatı mezunuyum, markette çalışıyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilatlara 2023 seçimlerinin formülünü verdi 11:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilatlara 2023 seçimlerinin formülünü verdi 11:39 "Türkler ne olursa olsun hayatta kalır" sözüyle tanınan yatırımcı Mobius'tan çarpıcı yorum

Son Dakika Haberleri
15:26 Kemal Kılıçdaroğlu, MYK sonrası basın açıklaması gerçekleştirdi
15:21 Köpeğe cinsel şiddette bulunan kadın, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı
15:09 Tarihin en acımasız seri katili! Kurbanlarını öldürüp kıyma yaptı, domuz etiyle karıştırıp sattı!
14:53 Genç yaşta girdiği hapisten yaşlanıp çıktı! 42 yıl haksız yere yatmış
14:52 İçişleri eski bakanlarından Hasan Fehmi Güneş toprağa verildi: Cenazeye 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer de katıldı
14:49 Selahattin Demirtaş: Bugün değilse ne zaman?
14:45 Starbucks'ta Hepatit A'lı personel panik yarattı, kahve içen binlerce kişi tehlikede
14:36 Toprak Mahsulleri Ofisi: Uygun fiyattan satışa başladık, un arzında sıkıntı yok
14:20 Beyzbol sopalı maganda kadın kuryeye saldırdı
14:12 Fransız Societe Generale'nin Türkiye senaryosu korkuttu: TL'deki değer kaybı hiperenflasyon dönemine yol açabilir
Etiyopya'da ortalığı ayağa kaldıran fotoğraf! Tüm dünyadan gizledikleri esirlerin görüntülerini yayınladılar Etiyopya'da ortalığı ayağa kaldıran fotoğraf! Tüm dünyadan gizledikleri esirlerin görüntülerini yayınladılar         
15:54
Yeni yıla özel iç çamaşırı koleksiyonu çıkaran Rihanna, pozlarıyla nefes kesiyor Yeni yıla özel iç çamaşırı koleksiyonu çıkaran Rihanna, pozlarıyla nefes kesiyor         
15:42
Köpeğe cinsel şiddette bulunan kadın, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı Köpeğe cinsel şiddette bulunan kadın, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı         
15:22
İçişleri eski bakanlarından Hasan Fehmi Güneş toprağa verildi: Cenazeye 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer de katıldı İçişleri eski bakanlarından Hasan Fehmi Güneş toprağa verildi: Cenazeye 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer de katıldı         
14:52
Genç kadın, apartmanın bodrum katında öldürülmüştü! Odadaki kitap dikkat çekti: Kabadayıların gizemli dünyası Genç kadın, apartmanın bodrum katında öldürülmüştü! Odadaki kitap dikkat çekti: Kabadayıların gizemli dünyası         
14:12
Karısının boğazını keserek öldüren şahıs, kapıya "Sonunuz geldi, ölün" diye yazmış Karısının boğazını keserek öldüren şahıs, kapıya "Sonunuz geldi, ölün" diye yazmış         
13:52
Sigara isteyen şahsa "Kullanmıyorum" diyen Çinli bıçaklandı Sigara isteyen şahsa "Kullanmıyorum" diyen Çinli bıçaklandı         
12:34
Karısının yasak aşkını öldüren şahıs: Babam da aldatma mevzusundan annemi öldürmüştü Karısının yasak aşkını öldüren şahıs: Babam da aldatma mevzusundan annemi öldürmüştü         
11:43
Tesisatçı, tıkalı su giderinde altın bileklik buldu Tesisatçı, tıkalı su giderinde altın bileklik buldu         
11:39
Mesut Özil, Olympiakos maçında forma giyemeyecek Mesut Özil, Olympiakos maçında forma giyemeyecek         
11:32
Rusya'da insan yiyen adam paniğe neden oldu Rusya'da insan yiyen adam paniğe neden oldu         
11:28
Müslüme'nin ağabeyi gazetecilerin sorularına "Ben konuşamıyorum, rahat değilim" dedi Müslüme'nin ağabeyi gazetecilerin sorularına "Ben konuşamıyorum, rahat değilim" dedi         
10:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral: Hepinizin canı cehenneme, müptezeller Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral: Hepinizin canı cehenneme, müptezeller         
08:36
Miray Daner, yeni sevgilisi Oğulcan Engin'le fotoğrafını paylaştı Miray Daner, yeni sevgilisi Oğulcan Engin'le fotoğrafını paylaştı         
08:20
Bolu Belediyesi'nin tartışma yaratan kararı hakkında inceleme başlatıldı! Bolu Belediyesi'nin tartışma yaratan kararı hakkında inceleme başlatıldı!         
08:03
100 milyar dolarlık yatırım planı olan BAE'den Türkiye açıklaması: Yeni bir dönem başlatıyoruz 100 milyar dolarlık yatırım planı olan BAE'den Türkiye açıklaması: Yeni bir dönem başlatıyoruz         
07:25
Son Dakika! Erdoğan'dan öğretmenlere 3600 Ek Gösterge haberi: Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum Son Dakika! Erdoğan'dan öğretmenlere 3600 Ek Gösterge haberi: Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum         
21:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2021 16:03:38. #1.11#
SON DAKİKA: İnsan Hakları İzleme Örgütü, Fransa'nın Mısır'a verdiği askeri desteği kesmesini istedi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement