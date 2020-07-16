İnsan Hakları İzleme Örgütü Genel Direktör Yardımcısı'ndan Fransa'ya Libya eleştirisi - Son Dakika

İnsan Hakları İzleme Örgütü Genel Direktör Yardımcısı'ndan Fransa'ya Libya eleştirisi

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) Genel Direktör Yardımcısı Bruno Stagno Ugarte, Birleşmiş Milletler'in (BM) Libya'ya yönelik silah ambargosuna ilişkin, "Fransa'nın ekonomik ve stratejik çıkarlarını korumak için ciddi ihlallere gözünü kapatmayı sonlandırması gerekiyor.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) Genel Direktör Yardımcısı Bruno Stagno Ugarte, Birleşmiş Milletler'in (BM) Libya'ya yönelik silah ambargosuna ilişkin, " Fransa'nın ekonomik ve stratejik çıkarlarını korumak için ciddi ihlallere gözünü kapatmayı sonlandırması gerekiyor." dedi.

İki gencin kavgasına aileler de dahil olunca 60 kişi birbirine girdi
Gece denize giren bir kişi esrarengiz şekilde kaybolunca arama kurtarma ekiplerini seferber oldu
Şırnak'ı sokağa döken taciz iddiasının iç yüzünü küçük kızın babası anlattı: Öyle bir durum söz konusu değil

Ugarte, Fransız Mediapart internet sitesinde kaleme aldığı yazıda, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Libya konusunda meşru hükümete destek veren Türkiye'ye yönelttiği suçlamaların Fransa'nın Libya politikasındaki belirsizlikleri ortaya koyduğunu belirtti.

Macron'un Mısır ve Birleşik Arap Emirlikler'inin (BAE) Libya'daki müdahalelerine sessiz kaldığını ve Rusya'ya karşı da anlayışlı olduğunu vurgulayan Ugarte, bu üç ülkenin Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e destek verdiğini anımsattı.

Ugarte, Macron'un Hafter'e bağlı silahlı grupların ve milislerin saldırılarını görmezden geldiğini kaydetti.

Libya'nın Giryan kentinde Hafter milislerine ait bir kampta Haziran 2019'da bulunan ileri teknoloji Amerikan yapımı "Javelin" füzelerinin Fransız devletine ait olduğunun ortaya çıkmasının Fransa'yı zor duruma soktuğunun altını çizen Ugarte, bu durumun Fransa'nın Hafter'e askeri destek verdiğini ve BM'nin Libya'ya yönelik silah ambargosunu ihlal ettiğini gösterebileceğini belirtti.

Ugarte, Macron'un "Fransız silahların önemli müşterisi" olan Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin Libya'daki tekrarlanan müdahalelerine sessiz kaldığını bildirdi.

Macron ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın Libya'da uluslararası hukuka riayet edilmesine yönelik açıklamalar yaptığını ancak onların sözleri ile eylemleri arasında çelişki olduğunu ifade eden Ugarte, Macron ve Le Drian'ın Sisi'ye ve Hatfer'e destek verdiğini vurguladı.

Ugarte, Fransa'nın Sisi'ye birkaç milyar avroluk silah verdiğinin altını çizdi.

Fransa'nın açıklamalar ile eylemlerin arasındaki uçurumu kapatmasının zamanının geldiğini belirten Ugarte, "Fransa'nın ekonomik ve stratejik çıkarlarını korumak için ciddi ihlallere gözünü kapatmayı sonlandırması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Ugarte, Macron'un Libya'ya yönelik seçici öfkesinin diplomaside savunduğu değerler kadar kendi itibarını da zedelediğinin altını çizdi.

Ugarte, BAE'nin 2019'da Fransa'dan 1,5 milyar avro değerinde silah satın aldığını da kaydetti.

İnsan Hakları İzleme Örgütü, Fransa, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 19:55 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İnsan Hakları İzleme Örgütü Genel Direktör Yardımcısı'ndan Fransa'ya Libya eleştirisi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

23:50 İki gencin kavgasına aileler de dahil olunca 60 kişi birbirine girdi 23:28 Gece denize giren bir kişi esrarengiz şekilde kaybolunca arama kurtarma ekiplerini seferber oldu 23:04 Şırnak'ı sokağa döken taciz iddiasının iç yüzünü küçük kızın babası anlattı: Öyle bir durum söz konusu değil 23:01 Sosyal medya düzenlemesiyle ilgili ilk adım atıldı! TBMM'de "Dijital Mecralar Komisyonu" kuruluyor 22:37 Freni patlayan yolcu otobüsü dehşet saçtı: 8 yaralı 22:29 Son Dakika: TSK Kanunu Meclis'te kabul edildi! Erbaş ve erlere hafta sonu izin hakkı verildi 20:43 Karantina günlerini yeni projeler hazırlayarak geçiren Asena, seyircilerin karşısına çıkıyor 18:44 Bayramda kısıtlama olacak mı? Bilim Kurulu üyesi toplantıda konuşulan planı anlattı 17:38 Kontrolünü kaybeden otomobil yoldan çıkınca feci kaza kaçınılmaz oldu: Aynı aileden 3 ölü 1 yaralı 17:07 Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu 16:24 Bolu'da koronavirüs testlerinde korkutan sonuç: Pozitif çıkma oranı yüzde 2'den yüzde 10'a çıktı 16:09 Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı 15:42 Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı 15:21 Azerbaycan basını canlı yayında duyurdu! Türk F-16'lar Ermenistan sınırında gövde gösterisi yaptı 14:33 Son Dakika: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'den sürpriz istifa kararı
İki gencin kavgasına aileler de dahil olunca 60 kişi birbirine girdi
23:50
Gece denize giren bir kişi esrarengiz şekilde kaybolunca arama kurtarma ekiplerini seferber oldu
23:28
Şırnak'ı sokağa döken taciz iddiasının iç yüzünü küçük kızın babası anlattı: Öyle bir durum söz konusu değil
23:04
Sosyal medya düzenlemesiyle ilgili ilk adım atıldı! TBMM'de "Dijital Mecralar Komisyonu" kuruluyor
23:01
Freni patlayan yolcu otobüsü dehşet saçtı: 8 yaralı
22:37
Son Dakika: TSK Kanunu Meclis'te kabul edildi! Erbaş ve erlere hafta sonu izin hakkı verildi
22:29
Karantina günlerini yeni projeler hazırlayarak geçiren Asena, seyircilerin karşısına çıkıyor
20:43
Bayramda kısıtlama olacak mı? Bilim Kurulu üyesi toplantıda konuşulan planı anlattı
18:44
Kontrolünü kaybeden otomobil yoldan çıkınca feci kaza kaçınılmaz oldu: Aynı aileden 3 ölü 1 yaralı
17:38
Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu
17:07
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2020 02:07:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İnsan Hakları İzleme Örgütü Genel Direktör Yardımcısı'ndan Fransa'ya Libya eleştirisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]