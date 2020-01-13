İnsan Hakları İzleme Örgütü Genel Direktörü'nün Hong Kong'a girişine izin verilmedi - Son Dakika
Son Dakika Dünya İnsan Hakları İzleme Örgütü Genel Direktörü'nün Hong Kong'a girişine izin verilmedi - Son Dakika Dünya

İnsan Hakları İzleme Örgütü Genel Direktörü'nün Hong Kong'a girişine izin verilmedi

6 saat önce

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) Direktörü Kenneth Roth'un Hong Kong'a girişine izin verilmedi. Örgütten yapılan açıklamada, Roth'un örgütün yıllık raporunu yazmak üzere Hong Kong'a gittiği ancak gerekçesi belirtilmeden girişine izin verilmediği kaydedildi

İnsan Hakları İzleme Örgütü Genel Direktörü'nün Hong Kong'a girişine izin verilmedi, System.String[]

Aylardır hükümet karşıtı protestoların devam ettiği Hong Kong'da yönetim, İnsan Hahkarı İzleme Örgütü (HRW) Genel Direktörü Kenneth Roth'un ülkeye girişine izin vermedi.


Roth, İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün yıllık raporunu Hong Kong'da düzenleyeceği basın toplantısı ile dünya kamuoyu ile paylaşmayı planlıyordu.

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İnsan Hakları İzleme Örgütü, Hong Kong, Hükümet, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 10:54 
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