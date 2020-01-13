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İnsan Hakları İzleme Örgütü Genel Direktörü'nün Hong Kong'a girişine izin verilmedi
17 dakika önce
İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) Direktörü Kenneth Roth'un Hong Kong'a girişine izin verilmedi.
İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) Direktörü Kenneth Roth'un Hong Kong'a girişine izin verilmedi. Örgütten yapılan açıklamada, Roth'un örgütün yıllık raporunu yazmak üzere Hong Kong'a gittiği ancak gerekçesi belirtilmeden girişine izin verilmediği kaydedildiView on euronews
Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 06:33
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