İnsan Hakları İzleme Örgütü Genel Direktörü'nün Hong Kong'a girişine izin verilmedi - Son Dakika
Son Dakika Dünya İnsan Hakları İzleme Örgütü Genel Direktörü'nün Hong Kong'a girişine izin verilmedi - Son Dakika Dünya

İnsan Hakları İzleme Örgütü Genel Direktörü'nün Hong Kong'a girişine izin verilmedi

17 dakika önce

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) Direktörü Kenneth Roth'un Hong Kong'a girişine izin verilmedi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) Direktörü Kenneth Roth'un Hong Kong'a girişine izin verilmedi. Örgütten yapılan açıklamada, Roth'un örgütün yıllık raporunu yazmak üzere Hong Kong'a gittiği ancak gerekçesi belirtilmeden girişine izin verilmediği kaydedildiView on euronews

İnsan Hakları İzleme Örgütü Genel Direktörü'nün Hong Kong'a girişine izin verilmedi

İnsan Hakları İzleme Örgütü, Hong Kong, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 06:33 
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