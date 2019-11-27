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İnsan Hakları İzleme Örgütü: 'Güvenli bölgede' Türkiye destekli gruplarca infazlar yapılıyor
6 saat önce
İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Türkiye'nin desteklediği Suriye Milli Ordusu (SMO) isimli oluşumun, Suriye'nin kuzey doğusundaki 'Güvenli bölge'de sivillere yönelik yargısız infazlar yaptığını öne sürdü
İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Türkiye'nin desteklediği Suriye Milli Ordusu (SMO) isimli oluşumun, Suriye'nin kuzey doğusundaki 'Güvenli bölge'de sivillere yönelik yargısız infazlar yaptığını öne sürdü.
HRW'nin yayımladığı raporda, SMO çatısı altında faaliyet gösteren fraksiyonlar yargısız infaz yapmak ve Türkiye'nin düzenlediği operasyonların ardından Kürt ailelerin yeniden evlerine dönüşüne engel olmakla suçlanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 10:56
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