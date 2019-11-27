Son Dakika Haberleri: İnsan Hakları İzleme Örgütü: 'Güvenli bölgede' Türkiye destekli gruplarca infazlar yapılıyor
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İnsan Hakları İzleme Örgütü: 'Güvenli bölgede' Türkiye destekli gruplarca infazlar yapılıyor

6 saat önce

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Türkiye'nin desteklediği Suriye Milli Ordusu (SMO) isimli oluşumun, Suriye'nin kuzey doğusundaki 'Güvenli bölge'de sivillere yönelik yargısız infazlar yaptığını öne sürdü

İnsan Hakları İzleme Örgütü: 'Güvenli bölgede' Türkiye destekli gruplarca infazlar yapılıyor, System.String[]

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Türkiye'nin desteklediği Suriye Milli Ordusu (SMO) isimli oluşumun, Suriye'nin kuzey doğusundaki 'Güvenli bölge'de sivillere yönelik yargısız infazlar yaptığını öne sürdü.


HRW'nin yayımladığı raporda, SMO çatısı altında faaliyet gösteren fraksiyonlar yargısız infaz yapmak ve Türkiye'nin düzenlediği operasyonların ardından Kürt ailelerin yeniden evlerine dönüşüne engel olmakla suçlanıyor.

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İnsan Hakları İzleme Örgütü, Suriye Milli Ordusu, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 10:56 
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