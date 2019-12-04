Son Dakika Haberleri: İnsan Hakları İzleme Örgütü: Irak'ta güvenlik güçleri gerçek mermi kullanmayı sürdürüyor
Son Dakika Güncel İnsan Hakları İzleme Örgütü: Irak'ta güvenlik güçleri gerçek mermi kullanmayı sürdürüyor - Son Dakika

İnsan Hakları İzleme Örgütü: Irak'ta güvenlik güçleri gerçek mermi kullanmayı sürdürüyor

6 saat önce

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), görevinden istifa eden Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'nin talimatına rağmen güvenlik güçlerinin göstericilere gerçek mermi kullanmaya devam ettiğini belirtti.

İnsan Hakları İzleme Örgütü: Irak'ta güvenlik güçleri gerçek mermi kullanmayı sürdürüyor, System.String[]

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), görevinden istifa eden Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'nin talimatına rağmen güvenlik güçlerinin göstericilere gerçek mermi kullanmaya devam ettiğini belirtti.

HRW tarafından yapılan açıklamada, 29 Kasım'da istifa eden Abdulmehdi'nin "güvenlik güçlerine göstericilere karşı ölümcül silah veya gerçek mermi kullanılmaması" yönündeki talimatı hatırlatıldı.

Bu talimata rağmen güvenlik güçlerinin göstericilere gerçek mermi kullanmaya devem ettiği kaydedilen açıklamada, göstericilere aşırı güç kullanılmaması için Iraklı yetkililerden ivedi önlem alması istendi.

Açıklamada HRW'nin Orta Doğu Direktörü Sarah Leah Whitson'un görüşlerine de yer verildi. Whitson, "Hükümet yargısız infazlara dur demeli ve neden kendi güçlerini kontrol edemediğini açıklamalı. Hükümetin talimatı ve sahada güvenlik güçlerinin yaptıkları arasındaki zıtlık, Iraklı komutanların kendi güçlerinden sorumlu olmadığını gösteriyor." ifadesini kullandı.

Irak Yüksek Bağımsız İnsan Haklar Komiserliği, bugün yaptığı açıklamada ülkede 3'üncü ayına giren hükümet karşıtı gösterilerde ekim ve kasım aylarında en az 460 kişinin öldüğünü duyurmuştu.

Birleşmiş Milletler Irak Yardım Misyonu (UNAMI) Başkanı Jeanine Hennis-Plasschaert de dün yaptığı açıklamada, ekim ayından bu yana protestolarda 400'den fazla kişinin öldüğünü, 19 bin kişinin yaralandığını belirtmişti.

Başbakan Abdulmehdi, 1 Ekim'den bu yana başkent Bağdat olmak üzere ülkenin güney vilayetlerinde devam eden gösteriler nedeniyle 29 Kasım'da istifa etmek zorunda kalmıştı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 05:36 Kaynak: AA
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